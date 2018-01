El Mercurio de Cuenca

Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

Couriers puntualizan que no habrá recargos en envíos. El pago de la tasa aduanera es cuando el paquete enviado desde el exterior se sale de la categoría 4×4: pesa más de 4 kilos.

Dueños de agencias de couriers, o conocidos como regímenes aduaneros de excepción de “Tráfico Postal” y “Mensajería Acelerada”, ayer estuvieron preocupados por la entrada en vigencia de la Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA) de 10 centavos, temen que los usuarios piensen que subirán los costos por enviar paquetes al exterior.

Además, Jéssica Morocho, representante del courier Costamar, puntualiza que el cobro gubernamental de 10 centavos, por esta tasa, se aplica solo a los artículos que se envían dentro de las categorías C, D y F. No pagan este impuesto los envíos de la categoría A.

Como se recordará, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) emitió la Resolución que establece esta tasa, que rige desde el 13 de noviembre de 2017, para fortalecer el servicio de control aduanero, combatir el contrabando y la defraudación.

Y se aplica a todos los productos que ingresen al Ecuador, excepto: efectos personales del viajero, ayudas técnicas, donaciones, envíos de socorro y más.

Vigencia

Y desde ayer se aplica para los couriers, con la misma fórmula para el cálculo del monto: se divide el peso neto declarado por paquete (en gramos) para una unidad de control (gramos) y se multiplica por los diez centavos, señala Gonzalo González, titular zonal de la SENAE.

Para los couriers la Aduana estableció una unidad de control única de 10.000 gramos. Ejemplo, si un videojuego pesa 1.000 gramos, paga dos centavos de tasa aduanera.

En cambio, el courier es el envío de paquetes y/o bultos a través del Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador o un courier, cuyo valor no exceda del límite que se establece en el Reglamento.

Por eso, antes de usar los servicios a través de de Correo Postal Internacional y Mensajería Acelerada o courier, la SENAE sugiere revisar las seis categorías de envíos.

Realidades

Diego Pazán, propietario de Jimmy Express, señala que la mayoría de couriers trabaja con el tema de los migrantes. En el caso de su negocio, el 95% de sus usuarios son migrantes y sus familias, apenas el 5% es de personas que realizan compras por internet.

“En realidad es muy poco el número de usuarios que desde el 15 de enero deben pagar la tasa aduanera; porque nuestro mercado está bien establecido con los migrantes”, señala.

María Bravo, de Koko Courier, confirma que estas empresas manejan dos opciones: la courier familiar, cuando los familiares mandan del exterior los paquetes y están registrados en el consulado virtual como migrantes, ellos no pagan ninguna tasa.

“Entonces la tasa aduanera no afecta estos envíos, ellos siguen con la posibilidad de mandar los doce envíos anuales al Ecuador”.

Y la otra opción es cuando desde Cuenca compran productos de otros países mediante internet, para que les envíen al Ecuador; son productos que están dentro de la categoría B, que es el 4×4, pero que no es enviado por un migrante, entonces ya pagan la tasa de 42 dólares, pero no pagan la tasa aduanera.

Hay otra categoría, advierte Diego Pazán, que es en donde constan electrodomésticos, videojuego, televisión y todo tipo de productos que se traen, y que no entran dentro de la categoría B o del 4×4. Cabe recordar que los couriers pueden traer hasta 50 kilos y que no pase de los 2.000 dólares.

A partir de todo este tipo de productos, obviamente, incluso un celular, se toman en cuenta para el cálculo de la nueva tasa aduanera.

Entonces, dependiendo del peso del producto, referente a la tasa, variará el precio a pagar. (ACR)-(I)

CATEGORÍAS

A:

Categoría libre de impuestos y no requiere ningún documento de control previo a su importación.

Son: cartas; periódicos; fotos; títulos; revistas; libros; tarjetas; chequeras; secogramas; información contenida en medios de audio, video, magnéticos, electromagnéticos, electrónicos, que no sean sujetos de licencias, pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, bancaria, etc., que no sean con fin comercial y de prohibida importación.

B-4×4:

Todos los paquetes que pesan hasta 4 kilogramos y hasta 400 dólares; puede ser usado solo por personas naturales. El valor y peso de lo importado debe presentarse en forma simultánea.

Se aplica un arancel de 42 dólares por importación, la persona puede ingresar paquetes de hasta 5 importaciones (4×4) o 1.200 dólares.

El Comité de Comercio Exterior (Comex) resolvió exonerar a los migrantes que constan en el Registro Consultar del pago del arancel para los envíos dentro del sistema 4×4 con límite de 12 envíos o 2.400 dólares al año.

C-50 Kg, USD 2.000:

Todos los paquetes que pesan hasta 50 kilogramos y hasta 2.000 dólares que no entren en otra categoría. Las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea excepto las muestras sin valor comercial. En esta categoría no están textiles ni calzado.

Teléfonos celulares: solo personas naturales con documento nacional de identidad ecuatoriana, podrán importar hasta un teléfono nuevo por año.

En caso de repuestos para la industria, o medios de transporte, requeridos como urgente, se admitirá un peso no mayor a 200 kilogramos, que no supere los 2.000 dólares.

Esta categoría sí paga impuestos: Advalorem, porcentaje depende del producto; 12% IVA; 0,5% Fodinfa.

D:

Todos los paquetes con prendas de vestir, los demás artículos textiles confeccionados y calzado que no se contemplen en la categoría B, deberán declararse en esta categoría, y el peso no puede excederse a los 20 kg. ni el valor sobrepasar los 2.000 dólares.

Esta categoría paga: Advalorem 10%; 5,5 dólares por cada Kg. de ropa y seis dólares por cada par de zapatos; IVA 12%; y, Fodinfa 0.5%.

E:

Paquetes sin fines comerciales con: medicina, equipos ortopédicos, órganos, tejidos y células; fluidos humanos y otros para procesos y quirúrgicos de emergencia. Equipos y aparatos para personas con discapacidad, libre del pago de tributos.

Esta categoría no contempla limitaciones de peso y valor, ni exige documento de control previo.

F:

Libros y equipos de computación, libros de lectura no pagan arancel.

Libros para colorear, álbumes, libros de estampas, libros de contabilidad, cuadernos, formularios, sí pagan arancel.

Fuente: El Mercurio