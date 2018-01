1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 11 Enero 2018

El próximo 13 de enero con la presencia de dos mil personas, Ecuador se dará a conocer como destino turístico y presentará su oferta exportable en el evento capitalino "Baile de Prensa de Berlín - 2018", gracias a las gestiones realizadas conjuntamente por la oficina comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo y la Embajada de Ecuador en Alemania.

En esta ocasión, Ecuador será el único país invitado a presentar sus productos. Dado que el evento celebrado desde 1872, cuenta con la Asociación Empresarial Federal de las medianas empresas alemanas como socio oficial, participará un alto número de relevantes empresarios alemanes. En este marco las mejores empresas serán galardonadas.

Durante el encuentro los asistentes podrán deleitarse con degustaciones de chocolate de cacao fino de aroma "Arriba" en distintas variaciones y bananas con chocolate derretido; jugo de frutas como mango, piña, papaya, maracuyá, naranjilla, entre otras, asimismo se presentarán miles de rosas de diversos colores y se promocionará al sombrero de paja toquilla e infusiones de frutas exóticas.

El camarón, también será uno de los productos ecuatorianos estrella que se exhiban en la noche.

Por otro lado, el artista ecuatoriano Leo Rojas, conocido en Alemania por ser premiado en 2011 en la televisión germana como "Super Talento" a nivel nacional, tocará instrumentos andinos, y se proyectarán vídeos turísticos como el de la campaña All you need is Ecuador.

Rosa Nelly Castro, Directora de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo resaltó que "este evento permite abrir nuevas oportunidades de negocios para el Ecuador y así mismo, intensificar nuestro posicionamiento en el ámbito turístico y como proveedores de productos que resaltan por su excelente calidad en el mercado alemán".