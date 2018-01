1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 09 Enero 2018

El Banco Central del Ecuador (BCE), mediante comunicado oficial, informó a la ciudadanía que la criptomoneda conocida como ‘bitcoin’ no es un medio de pago autorizado en el país.

La entidad explicó que el bitcoin no cuenta con un respaldo que sustente su valor y que por el contrario su valor se genera en la base a la especulación.

Las transacciones financieras realizadas a través del bitcoin no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador, razón por la que su uso representa un riesgo financiero para quienes lo utilizan, enfatizó el BCE

“Es importante señalar que no está prohibida la compra y venta de criptomonedas -como el bitcoin- a través de internet; sin embargo, se recalca que bitcoin no es una moneda de curso legal y no está autorizada como un medio de pago de bienes y servicios en el Ecuador, conforme lo establece el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero”, apuntó la entidad. (El Ciudadano)