Detalles Publicado el Viernes, 29 Diciembre 2017

Ecuador se dará a conocer como destino y presentará su oferta exportable en Berlín, el 13 de enero de 2018, en el que se promocionará el sombrero de paja toquilla y otros productos ecuatorianos de alta calidad.

En el evento se degustará el chocolate ecuatoriano de cacao fino de aroma “Arriba” en distintas variaciones y los invitados se deleitarán con bananas ecuatorianas y jugos de mango, piña, papaya, maracuyá, naranjilla, mora y guanábana. Además se presentarán miles de rosas ecuatorianas en los colores nacionales.

Ecuador será el único país invitado a presentar sus productos a dos mil asistentes y será galardonado con el premio ‘Media Award de las medianas empresas’.

El artista ecuatoriano Leo Rojas, conocido en Alemania por ser premiado en 2011 en la televisión germana como ‘Super Talent’ a nivel nacional, tocará instrumentos

andinos y se proyectarán vídeos turísticos como: ‘All you need is Ecuador’.

La empresa Shuar Company, una firma ecuatoriana que pone en práctica sus ideales sociales con sus propios productores, aportará en la gran tómbola de esa noche de gala, con sombreros de alta calidad de paja toquilla denominados Ingapirca, además de un poncho y chales.