1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 28 Diciembre 2017

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, calificó este miércoles de “histórico” lo que se espera en el país en el año 2018 con respecto al total de inversiones que serán adjudicadas para grandes proyectos.

“El 2018 será un año histórico, en cuanto al volumen de inversiones que vamos a recibir, no me tiembla el pulso para decirlo, lo voy a cumplir (…) el 2018 vamos a hacer las licitaciones públicas de todos los proyectos que presentamos para darle transparencia, y para abrir el abanico de ofertantes de diferentes países del mundo”, dijo Campana, en un conversatorio con medios de prensa en Quito.

En este marco, se refirió a su gira realizada denominada ‘Invest Ecuador’ en la que recorrió 13 países y donde se presentó el catálogo de inversiones de esta nación andina, que integran 29 proyectos por un total de 30 mil millones de dólares, ante más de 440 empresas y representantes de Gobiernos que mostraron interés en invertir en el país suramericano.

“El 2018, acuérdense de estas palabras, será histórico para el Ecuador, todo lo que hemos hecho en siete meses fue planificado y con resultados potentes, en el corto y largo plazo”, aseveró.

Con respecto a las metas cumplidas a corto plazo, mencionó la apertura de mercados como el colombiano, que estuvo cerrado por 13 años para el arroz ecuatoriano y el brasileño, también para el camarón y el banano (mercados que estuvieron cerrados por 18 y 20 años respectivamente), y en también en Rusia el mercado a las camaroneras nacionales.

Señaló en que en el año 2016, hubo un aproximado de 600 millones de dólares de inversiones adjudicadas en el país, un dato muy similar que va a tener 2017 al cerrar totalmente el año, pero cree que todavía hay mucho que mejorar.

Empresas mundiales con interés en la Refinería del Pacífico

El titular del Ministerio de Comercio Exterior indicó en que en enero de 2018 se invitarán al país a representantes de diversas empresas de varios continentes: Reino Unido, Estados Unidos (EE.UU.), Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Japón; que mostraron su interés en invertir en la Refinería del Pacífico.

“Compañías con fondos de inversión (…) les vamos a invitar el 30 de enero (de 2018) para una sesión de trabajo acá en el Ecuador, la idea es formar un consorcio de empresas con un modelo de gestión atractivo, con inversión privada directa, no endeudamiento, para que a su vez sean socios de Petroecuador, confiamos 100% en que el proyecto va a salir, será un hit para el país”.

Ecuador se mantendrá dentro del SGP

Según informó Campana, Ecuador es elegible para mantenerse dentro de los derechos del Sistema General de Preferencias (SGP) de EE.UU., quien aclaró que su país cumple con todos los requisitos.

Según dijo, el Congreso norteamericano sesionará probablemente el 19 de enero para renovar las preferencias arancelarias para 122 países, en las que se incluye a Ecuador.

“Estamos hablando de productos como el mango, panela, jugos de fruta, flores, donde intervienen pequeñas, medianas y grandes empresas, inclusive artesanos (…) tenemos toda la confianza que Ecuador va a seguir en SGP”, acotó.

También se refirió al sistema de pago con retroactivo, denominado 'DrawBack', que tendrán los exportadores una vez renovada las preferencias arancelarias al Ecuador.

“Los mismos EE.UU. harían un pago retroactivo a cada uno de los exportadores, como se hizo en el pasado; no es algo de que preocuparse, inclusive podría descartar que del Ecuador va a salir algún tipo de sistema de compensación a los exportadores que puedan ser perjudicados, nos han confirmado en Washington que no habría ningún inconveniente”, precisó y acotó que la compensación viene “100% de EE.UU., no afecta al presupuesto del Ecuador”.

Aseveró que el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se refirió recientemente a la necesidad de evaluar mecanismos de compensación, pero Campana agrega en que esas declaraciones fueron hechas previo a su visita a Washington y las reuniones con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, aunque dijo que “siempre es bueno tener preparado un plan A y un plan B”.

Anunció que en enero del próximo año vendrán al país representantes de Comercio de EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés), para reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio, con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales y entrar en un proceso de negociación con el ánimo de llegar a un acuerdo comercial con la nación norteamericana.

Sobre el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, dijo que este Consejo “lo formaría el Ministerio de Economía y Finanzas, Cancillería, la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Comercio Exterior; para trabajar en ciertos cambios, reformas, que beneficien las inversiones en nuestro país, del sector productivo local, como del exterior”. (Quito/Andes)