Detalles Publicado el Miércoles, 27 Diciembre 2017

La facturación en el sector comercial este año cerrará con un incremento del 7% en comparación con la del 2016, que a criterio de Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fue un año malo.

Y es que pese a la noticia positiva de un incremento de ventas y señalar que ‘han cumplido comerciantes arrimando el hombro para hacer crecer al país’, a Díaz-Granados le quedó la sensación de poder haber crecido más; y no se lo hizo, según él, por las medidas adoptadas por el Gobierno que no ayudaron a reactivar la economía, de ahí que dicho incremento, aseguró, es responsabilidad total de los comerciantes y no de las políticas públicas.

“La Ley de Reactivación Económica no va a generar ni una sola fuente de trabajo... no va a aliviar el desempleo”, expresó el dirigente, quien lamentó que pese a los consejos consultivos, mesas de diálogos, resoluciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la tasa aduanera, la reactivación no se ha dado; y sostuvo que con acciones como la de quitar las salvaguardias, lo que ocurrió en junio pasado, el comercio se dinamizó, por lo que insistió en eliminar impuestos, tramitología, y en que se deben buscar firmas de acuerdos comerciales.

Además, la Cámara presentó el Impuestómetro, una herramienta en su web lacamara.org, donde se puede observar en tiempo real la recaudación tributaria que percibe el SRI, con el fin de que la ciudadanía conozca el monto total de impuestos que han contribuido para financiar el Presupuesto General del Estado.