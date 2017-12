1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Diciembre 2017

El Banco Pichincha informó este miércoles que recibió el premio "Finance for the Future Awards 2017" por fomentar buenas prácticas sociales y ambientales entre sus clientes.

En un comunicado indicó que recibió el premio en el marco del programa de reconocimientos llevado a cabo por el ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) en el Reino Unido.

La distinción otorgada corresponde a la categoría "inversión y financiamiento", que está destinada a resaltar y compartir las mejores prácticas de desarrollo sostenible en el sector financiero, reconociendo el compromiso del Banco en la construcción de modelos de negocio responsable, señaló en el escrito.

Puntualizó que el banco fue la "única institución financiera a nivel Latinoamericano" en recibir este reconocimiento.

Banco Pichincha postuló al premio con el "Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales" (SARAS), que evalúa el riesgo e impacto socio-ambiental de las actividades económicas desarrolladas por sus clientes, buscando generar nuevas oportunidades de negocios con la aplicación permanente de las mejores prácticas de desarrollo sostenible.

Según el jurado, el planteamiento del Banco para integrar temas ambientales y sociales a su proceso de manejo de riesgos de crédito fue "altamente innovador", relató en el escrito.

Antonio Acosta, presidente de la entidad financiera, destacó la "incidencia del proyecto (SARAS) en el cambio y mejoramiento de la calidad de vida de los clientes" de la institución que dirige, y, "junto a ellos, la protección del medio ambiente en el que se desarrollan".

En 2016, la unidad de microfinanzas de Banco Pichincha se convirtió en la primera organización ecuatoriana en obtener la certificación "Smart Compaign" y se unió a las cerca de cien certificadas en el mundo por su modelo de banca responsable y protección al cliente, indicó en el comunicado.

Anotó que el Banco Pichincha es la "mayor entidad financiera" de Ecuador con activos de 10.071 millones de dólares a septiembre pasado, equivalente al 27,4 por ciento del sistema bancario.

Es, además, la primera entidad financiera de América Latina que opera como banco comercial en España y trabaja, además, en Perú, a través del Banco Financiero de Perú; como Banco Pichincha S.A. en Colombia y "Banco Pichincha Miami Agency", en Estados Unidos, explicó. (Quito/EFE)