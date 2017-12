1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Diciembre 2017

El economista y exministro, Diego Borja, habló sobre el panorama económico en el país y la Ley de Reactivación Económica propuesta por el gobierno.

“La mesa no estaba servida, había una deuda muy grande por resolver”, comentó Borja. Para el analista, los objetivos del país deben ser el crecimiento, el empleo y fortalecer el sistema económico. Según Borja, la ley a pesar de ser positiva por no tener un paquetazo, no cumple aún con los objetivos mencionados.

Borja también manifestó que la ley tiene algunos incentivos para el sector productivo y destacó que permita mejorar la capacidad de endeudamiento de los GAD para proyectos de mejora de las localidades.

El economista también resaltó la propuesta de aumentar el uso de medios de pago electrónicos con el objetivo de que más gente acceda a monetarización y crédito en sectores donde la bancarización es mínima.

Fuente: EcuadorTV