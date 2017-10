Diario El Telégrafo de Guayaquil

Miércoles, 25 Octubre 2017

Dentro del estudio más grande del canal Gama TV, el gerente general de Medios Públicos, Andrés Michelena, denunció que tanto el medio incautado como TC Televisión mantienen pérdidas por alrededor de $ 23 millones.

Por este motivo, a partir del 14 de noviembre GamaTV y EcuadorTV conformarán un solo canal en el que compartirán incluso un mismo noticiero.

Desde el 17 de julio, fecha en la que el presidente Lenín Moreno lo nombró como Gerente General de Medios Públicos, se conformó un equipo que durante 3 meses analizó la situación de los medios estatales e incautados y revisó la línea editorial. “Hoy en día tienen un cambio a lo que fue hace cuatro meses”, indicó Michelena.

En este tiempo también se trabajó en una propuesta integral para activar a los medios, tanto públicos como incautados. Este informe fue presentado la semana anterior al presidente Lenín Moreno.

En cerca de tres horas, la Gerencia explicó lo que se halló en los medios. “La administración fue nefasta porque hasta 2008 hubo canales incautados rentables que hoy en día están quebrados”.

Tan solo GamaTV mantiene pérdidas por $ 17 millones desde 2008, año en que fue incautado. El canal TC tiene el mismo problema con $ 6 millones de pérdidas. Todo esto suma cerca de $ 23 millones. Uno de los problemas que se encontró y que derivó en la actual situación de los medios es el uso propagandístico que se habría dado.

“Solamente el enlace ciudadano, transmitido durante 10 años en la pantalla de Gama TV produjo una pérdida de $ 5 millones”.

El problema, sin embargo, no solo apunta a los medios audiovisuales. Diario El Tiempo, que implicó un valor de compra por $ 1,5 millones, tiene hoy en día “una vetusta máquina que no tiene un valor ni siquiera de $ 80.000 y con un edificio del que no somos propietarios y por el cual pagamos $ 8.000 mensuales de arriendo a los exdueños”.

A la llegada de Michelena a la Gerencia General, encontró que Diario EL TELÉGRAFO tenía una impresión de 17.000 ejemplares diarios, pero con una devolución del 65%, que implicaba un perjuicio mensual de $ 35.000.

En Ecuador TV también hubo una mala administración: en 2011 se realizó una compra por $ 3 millones para transmisores que permitieran llevar la programación del canal a pequeñas localidades de la Amazonía. Estos instrumentos se encuentran embodegados en las instalaciones del canal en Quito.

Con estos resultados, Michelena anunció que pedirá una investigación a la Contraloría General del Estado para conocer a los responsables de las administraciones que se mantuvieron durante los últimos 10 años en los medios públicos.

Con el fin de no regresar al “Estado de propaganda”, la Gerencia General propuso al Mandatario trabajar en una Ley Orgánica de Medios Públicos que “ponga en práctica principios de una comunicación pública, ética, inclusiva, plural y sostenible financieramente”.

El principal punto de la propuesta que presentaron al Jefe de Estado se centra en la fusión entre GamaTV y EcuadorTV, por medio de un convenio de cooperación entre ambos para optimizar recursos, incrementar la calidad de los contenidos y potenciar su cobertura. Este proceso podría durar hasta un año.

Desde el 14 de noviembre se contará con noticieros producidos por ambos equipos. También circulará el nuevo diario EL TELÉGRAFO, “con una visión totalmente distinta, editorialmente hablando, y con un diseño diferente”. A estos cambios también se suma una renovada Radio Pública y la agencia Andes.

Después del trabajo que emprenderá el equipo liderado por Michelena, anunció que pedirán que se designe a un nuevo Gerente General, a través de un proceso de selección liderado por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A esto se suma la solicitud de una intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que realice una auditoría de la situación financiera de los medios.

Jorge Albán, secretario general del Comité de Empresa de Gama TV, explicó que a estos problemas se suman los seis meses de retraso que mantiene el medio en el pago al Seguro Social.

Michelena indicó además que entre jueves y viernes habrá reuniones en TC para conocer su situación. Recalcó que el canal operará como una unidad de negocio.

Los tres medios de comunicación representarían al Estado $ 110 millones de los cuales $ 40 millones son únicamente de autogestión de cada medio. (I)

