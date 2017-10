1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Octubre 2017

El Ministerio del Trabajo presentó ante los miembros del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario un proyecto para alcanzar mayor dinamismo en el ámbito laboral, lograr la protección del trabajo y la disminución del desempleo. Para lograrlo, el documento establece un programa de prestación de servicios de esta Cartera de Estado, nuevas metodologías de contratos laborales y la actualización de horarios especiales.

En los próximos días se emitirán acuerdos ministeriales de contratos especiales de trabajo para seis sectores productivos como el agrícola, maderero, florícola, entre otros. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, las nuevas modalidades contractuales se sustentarán en generar un impacto social y productivo, garantizar la relación laboral estable, respaldar actividades extraordinarias dentro del giro de negocio.

“El diálogo tripartito planteado por el Presidente, Lenín Moreno, así como el proceso de construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo y la promoción del empleo, nos han permitido recibir los requerimientos de todos los sectores de la producción, buscando la generación de nuevas plazas laborales dignas y sostenibles”, explicó Ledesma.

Estas medidas apuntan a abrir oportunidades para alrededor de cuatro millones y medio de ecuatorianos, quienes no poseen un empleo, no ganan el salario básico y no están afiliados al Seguro Social. AD / El Ciudadano