El Mercurio de Cuenca

Miércoles, 18 Octubre 2017

La Cámara de Comercio de Cuenca (CCC) viaja mañana a Guayaquil a participar en la reunión convocada por la Federación Nacional de Cámaras para analizar la realidad del sector productivo tras las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno.



El presidente de la Cámara de Cuenca, Xavier Patiño, a su vez vicepresidente de la Asociación de Cámaras de la Producción del Azuay, está preocupado con el programa económico anunciado por el presidente Lenín Moreno.

“Es una sensación agridulce. Si bien el sector privado puede aportar al problema de liquidez que vive el país, no es cuestión de sacar de su bolsillo y colocar en el bolsillo del sector público, porque el privado también tiene problemas de iliquidez”, advierte Patiño.

Capital

Recuerda que, lo que ha venido solicitando el privado es que le permitan tener un poco más de capital operativo y oxigenación, por eso este sector insiste que se elimine el anticipo del impuesto a la renta para tener ese apalancamiento financiero que requieren tanto pequeños negocios como empresas grandes.

Por eso Patiño no comparte el argumento del Mandatario, en el sentido de exonerar del pago del anticipo del impuesto a las renta a los negocios que no generan más de USD 300 mil, en donde constan el 82% de las empresas, pues su peso en la recaudación tributaria nacional es mínimo en comparación con el peso que representa el 18% de las empresas grandes.

Por eso califica a la decisión de Moreno como “contradictoria, porque si el gobierno entendió la medida y exoneró a los pequeños negocios, se contradice al no hacerlo con los grandes, que además deben pagar tres puntos adicionales”.

Aranceles

Y otra medida -anunciada por el Gobierno- que pone contra la pared al sector productivo es el incremento de aranceles para un listado de 375 productos importados. Lo que más le quita el sueño a Patiño es que en estas 375 partidas, el régimen aplique una tasa máxima del 45% de arancel, dice.

Lo que hará este aumento de aranceles es: aumentar el contrabando, que supuestamente se quiere controlar; encarecer más los productos importados y no frenar su introducción al país; y, afectar al consumidor final, ya que él terminará pagando el costo adicional del arancel.

Ante este panorama, alerta Patiño, las ventas bajarán, lo que deprimirá la economía del país ya que los negocios venderán menos, por lo tanto, aportarán menores impuestos al Estado, todo será un círculo vicioso, no virtuoso.

El director ejecutivo de la CCC, Jaime Moreno, piensa igual que Patiño, que este gobierno está aplicando la misma receta que el régimen de Rafael Correa: atacar al bolsillo del sector privado. “No estamos satisfechos con lo que se ha hecho”, dice.

Es que, Jaime Moreno no se explica por qué después de que las salvaguardias impuestas por el exgobierno ya demostraron que no son la salida a la crisis, hoy el Presidente quiere otra vez poner trabas a las importaciones, sin considerar -además- que el Ecuador no produce todo, entonces debe importar.

El director de la CCC va más allá y saca sus propias conclusiones, cree que posiblemente las actuales medidas económicas de Lenín Moreno respecto al aumento de aranceles, se parecen a la era Correa porque dentro del actual Gobierno aún hay asesores económicos de aquel régimen, entonces “sin duda los cocineros llevan sus recetas a donde vayan”.

¿Pero el Banco Central alerta que cada vez suben más las importaciones desde que se desmontaron las salvaguardias? Xavier Patiño cree que controlar la balanza comercial solo por la vía de las importaciones es un sentido errado del gobierno, lo que debe hacer es impulsar a la industria nacional para exportar.

Fuente: El Mercurio