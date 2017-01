InflaciÃ³n no cede en LatinoamÃ©rica en 2016 ante bajada de monedas locales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Enero 2017

Brasil registró el mayor retroceso de la inflación y Uruguay ocupó el primer lugar en el encarecimiento de precios en Latinoamérica en 2016, un año marcado por la debilidad de las monedas locales frente al dólar, lo que elevó el costo de bienes importados.



Los mayores aumentos en la inflación de 2016 en Latinoamérica, según cifras oficiales totales, los encabezaron Uruguay (8,10 %), Brasil (6,29 %) y Colombia (5,75 %), ante el secretismo que de nuevo reinó sobre los datos de Venezuela.



Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "entre enero y septiembre de 2016, la inflación se ha incrementado en promedio en las economías de América Latina y el Caribe, pasando del 6,9 % en septiembre de 2015 al 8,4 % en septiembre de 2016".



"La fortaleza del dólar, o visto desde el otro lado, la debilidad de las monedas locales con respecto al dólar, se tradujo en incremento en los precios importados, y las canastas de bienes básicos en todos los países de la región incluyen bienes

importados", dijo a Efe Munir Jalil, el director de investigaciones económicas del Citibank para la región andina.

"Esto generó buena parte de esas presiones inflacionarias en la región", añadió.



En 2015 el índice de precios en Brasil escaló al 10,67 %, la mayor tasa en 13 años, pero al cierre de 2016 se ubicó en 6,29 %, lo que contribuyó a que América Latina lograra mantener su inflación en un solo dígito.



"La convergencia inflacionaria está tomando lugar en Brasil, pero muy lento, por eso de alguna forma se ha venido viendo una continuidad de inflación (...) y aún ya con dos años de recesión no se ha logrado que la inflación esté contenida dentro del rango sino que esté levemente por encima", consideró Jalil.



En Uruguay se situó en 8,10 %, sin embargo, se registró una baja de 1,34 puntos frente al 9,44 % de 2015, cuando ocupó el segundo lugar en crecimiento inflacionario de la región, por detrás de Brasil.



"A diferencia de varios países que estaban en recesión, en Uruguay esa no fue la situación, entonces te encuentras en un momento donde sufres de restricciones de oferta (...) pero también por el otro lado tienes presiones de demanda, eso hace que se genere inflación por punta y punta", manifestó el especialista.



En Colombia fue del 5,75 %, inferior en 1,02 puntos a 2015, cuando registró su peor dato de los últimos años al ubicarse en 6,77 %.



En México fue del 3,36 %, por encima del 2,13 % de 2015, debido a la depreciación de la divisa nacional, -que ya ha tocado un mínimo histórico de 21,90 unidades por dólar- tras el triunfo de Donald Trump en los comicios presidenciales en Estados Unidos.



Para Jalil, a nivel general la previsión para América Latina es optimista.



"Mientras que en el resto de países de la región este año esperaríamos que empiece a darse un retorno de las inflaciones hacia niveles un poco más sostenibles, ese no es el caso de México, donde esperaríamos que se generen presiones inflacionarias que estarían originadas por el tipo de cambio", destacó.



Guatemala experimentó otra gran alza que alcanzó el 4,23 %, un dato superior al 3,07 % registrado en 2015.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Bolivia escaló al 4 %, por debajo de la proyección oficial de 5,3 %, pero tuvo un aumento frente a 2015, cuando llegó al 2,95 %.



Chile se ubicó en el 2,7 % en comparación con el dato anterior de 4,4 % y por debajo de la media del rango meta de entre un 2,0 y un 4,0 %.



Perú registró un 3,34 %, un retroceso de 1,06 puntos frente a 2015, cuando marcó 4,4 %.

En Venezuela no se dan cifras oficiales, sin embargo, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) estimó que la inflación en 2016 se situó por encima de 700 %.



"El caso venezolano es bien particular, sabemos que su inflación ya está en niveles que la ponen como la más alta del mundo", dijo Jalil, quien destacó que "todo lo malo que puede pasar en términos de inflación está sucediendo" debido a fenómenos de oferta, problemas de escasez y de demanda, junto con la impresión de dinero.



En Argentina, tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, se está haciendo un reforma al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que no daba datos oficiales desde el Gobierno de Cristina Fernández, para fijar una nueva medición de la inflación.



Así, el Indec publicó ocho mediciones de la inflación durante 2016 y señaló que en diciembre último los precios al consumidor subieron un 1,2 % respecto de noviembre pasado.



La inflación en Honduras fue de 3,3 %, superior a la de 2015 (2,36 %).



Paraguay finalizó con un alza de 3,9 %, por encima del 3,1 % y por debajo del 4,5 % previsto.



La inflación en Panamá cerró en 1,5 %, muy por encima del 0,3 % de 2015, aunque inferior a la previsión del 1,9 %.



Ecuador, que tiene su economía dolarizada desde el año 2000, registró una inflación del 1,12 %, menor al 3,38 % de 2015.



Nicaragua terminó en el 3,13 %, superior al 3,05 % de 2015.

En República Dominicana fue de 1,70 %, la segunda cifra más baja en los últimos 33 años.

En Costa Rica la inflación cerró en 0,77 %, la segunda más baja de la última década y superior a la de 2015, cuando experimentó una deflación de 0,81 %, el índice más bajo desde que hay registros.



El Salvador se ubicó en -0,9 %, tras el dato de 2015 que fue de 1,0 %.(Bogotá, EFE)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s