Ministro de Trabajo defiende incremento salarial de 9 dólares

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Diciembre 2016

El ministro del Trabajo de Ecuador, Leonardo Berrezueta, afirmó este martes que el aumento al Salario Básico Unificado (SBU) en el país -establecido en nueve dólares- garantiza el 109.3% de la canasta básica familiar.



“El nuevo salario de 375.00 dólares cubre en un 109.3% de la canasta básica familiar”, confirmó Berrezueta en el conversatorio del presidente Rafael Correa con los medios de prensa desde la ciudad de Guayaquil.

Indicó que esa renumeración es la tercera más alta de la región, superada por Argentina (486.00 dólares) y Uruguay (389.00), mientras en países vecinos como Colombia es de 220.00 dólares y en Perú 252.00 dólares.

Calificó de "histórico" y de "un mensaje positivo para el país" el consenso entre trabajadores y empleadores, ya que el gobierno no ha tenido que ser el que fije un monto, al no haber un acuerdo entre las partes.

Berrezueta rechazó a quienes intentan hacer política y deslegitimar a Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que representa a 650.000 trabajadores, al plantear el alza del SBU en 130.00 dólares, ya que ello habría significado tener 100.000 personas en desempleo.

El mandatario ecuatoriano ratificó que dicho consenso es un histórico, ya que ello no ocurría en los últimos 19 o 20 años, y en este caso fue favorable a la propuesta del gobierno de, en estos momentos difíciles, no aumentar el salario real, tampoco disminuirlo, sino mantenerlo ajustándolo a la inflación anticipada, que es del 2.5%.

“Muestra una madurez, que se ha entendido que esto es tarea de todos”, dijo el presidente Correa al señala que no se puede permitir regresar a la problemática del pasado con la tercerización, la no afiliación de los empleados al Seguro y a los contratos por hora, para que la rentabilidad de la empresa no se base en la explotación de los trabajadores.

Señaló que hay que generar puestos de trabajo y no es posible elevar elevar los salarios hasta aumentar productividad, porque se perdería competitividad con respecto a los demás países.

Recordó que en el país está estipulado el llamado ‘salario de la dignidad’, en virtud del cual si los salarios no cubrieran dicha canasta básica, las empresas no pueden declarar utilidades hasta que el último de sus empleados no hayan ganado dicho ‘salario digno’.

Para establecer el nuevo salario se analizó técnicamente factores como: costo de la canasta básica, evolución del índice del precio del consumidor (IPC), la productividad y el empleo, entre otros. (Quito, Andes)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s