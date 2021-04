El Comercio de Quito

Viernes, 30 Abril 2021

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró más asegurados voluntarios en el último año.

A algunos de ellos les motivó el acceso a servicios de salud. Lizbeth Pazmiño fue afiliada por sus padres en enero pasado para que pueda continuar con su tratamiento médico.

La joven de 18 años necesita medicación continua. En los años anteriores era tratada en el IESS como beneficiaria por ser hija menor de edad.

“Decidimos afiliarla para que pueda seguir el tratamiento con los mismos médicos y no pierda continuidad ya que no podemos pagar la medicación que ella necesita, además las tomografías son muy costosas, lo mejor era afiliarla”, dijo su madre, Silvia Espinoza.

De los afiliados que contribuyen con un aporte al IESS, los voluntarios fueron los únicos que se incrementaron tras un año de pandemia.

En marzo del 2021 se registraron 172 267 afiliados voluntarios; es decir, 4 508 más que en el mismo mes del 2020. Tuvo un aumento de 2,69%, según datos del IESS.

Pero a diferencia de un afiliado privado o público que aporta el 20,6% sobre el salario, el voluntario paga el 17,6%.

Este tipo de afiliación permite que las personas tengan cobertura médica por enfermedad y maternidad, cobertura para hijos menores de edad; ampliación de cobertura de salud para cónyuge; préstamos hipotecarios; acceso a la pensión por vejez, invalidez y auxilio por funerales. No pueden acceder a quirografarios.

El acceso a salud fue la principal motivación por la que Vanessa Mosquera se aseguró por cuenta propia en abril del año pasado, pese a que no ha podido hallar trabajo desde hace tres años.

Ella no quería estar desprotegida. Recuerda que a finales del 2019 tuvo una emergencia porque le detectaron cálculos en la vesícula y una hernia. Las intervenciones la imposibilitaron de trabajar por tres meses. Como no estaba asegurada fue a una clínica privada. “Después del gasto de casi USD 3 000 que afrontaron mis hermanos, me volví a afiliar”.

César Salazar tuvo un caso similar. El hombre, de 75 años, fue trabajador independiente y aportó al Seguro por varios años, pero dejó de hacerlo hace un par de décadas.

Su hija, Andrea, cuenta que su padre tuvo una complicación de salud y le operaron de urgencia el año pasado, en una clínica privada en Quito. Ahí vieron la necesidad de tener una cobertura médica.

La familia hizo las averiguaciones en el IESS para ver cómo podían acceder a los beneficios por los años que había aportado su padre. Les informaron que le faltaban 24 aportaciones para jubilarse.

La familia se asesoró y supo que si afiliaban a César de forma voluntaria él podía acceder a la cobertura médica y en dos años tener una pensión por jubilación. Desde marzo del 2021 ya pertenece al régimen, con un aporte mensual de USD 70.

Para la abogada Patricia Borja, el incremento de afiliaciones voluntarias tiene un lado positivo y otro negativo. “Lo positivo es que más ecuatorianos acceden a los beneficios que brinda el IESS, lo que se alinea a un derecho establecido en la Constitución”.

Pero Borja dice que, en largo plazo, se generan más obligaciones, lo cual complica la delicada situación que reporta el ente, según el reciente estudio que hizo el Banco Mundial. Según ese ente, el IESS podría no tener recursos para cubrir las pensiones en el 2022 si el Estado no cumple con su aporte para el pago de pensiones.

Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, señaló que el ingreso que recibe el fondo de pensiones y el de salud por las afiliaciones voluntarias es mínimo, pero los egresos por prestaciones médicas y las futuras pensiones son mucho mayores. “El aumento de voluntarios tiene un efecto neto perjudicial para el IESS”.

De hecho, el aporte promedio en la institución es de USD 136 mensual, mientras el voluntario contribuyen USD 74 en promedio. Sin contar con los voluntarios, el número de afiliados contributivos cayó en 225 478 en el último año. (El Comercio)