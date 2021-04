La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 30 Abril 2021

Este concepto se basa en el cambio de hábitos que truncan un buen descanso. Conoce más tips para no volverte loco, durante el teletrabajo.

¿Sabías que al menos seis horas antes de dormir no deberías consumir alimentos con cafeína; o que cuatro horas antes de acostarte no deberías consumir alcohol o fumar?

Estos alimentos evitan que puedas conciliar el sueño y eso, a su vez, impacta en tu desarrollo a lo largo del día, ya que la calidad de sueño influye en tus funciones cerebrales.

La higiene del sueño significa cambiar hábitos que parecen inofensivos, pero que no te dejan tener un buen descanso. Las bases de esta higiene son:

Mantener horarios regulares para acostarte y de levantarse, incluso durante los fines de semana. Así tu cuerpo estará preparado a la hora de dormir y evitarás que al estresarte padezcas insomnio.

No uses la cama para trabajar. Tu cerebro dejará de identificar que es una zona de descanso y tendrás problemas para dormir.

Utilizar dispositivos electrónicos (tablet, móvil, ordenador, etc.), durante la última hora antes de acostarse, puede dificultar la conciliación del sueño.

Pues la luz de estos aparatos, inhibe la liberación de melatonina, hormona precursora del sueño y esto hará que te cueste descansar de manera natural.

Además de la higiene del sueño, hay otros ‘tps’ que pueden lograr que trabajar desde casa no te genere estrés, condición que puede desatarse por no cambiar de ambiente, es decir, permanecer en casa todo el día.

1. Un horario como si estuvieras en la oficina

Si te parece que desde la casa trabajas más horas, es porque no has establecido horarios. Como si estuvieras en la oficina asigna tiempos para cada actividad, por ejemplo, almorzar.

Realiza pausas activas que pueden ir desde mover en círculos las manos o abrirlas y cerrarlas, hasta caminar por la casa.

2. Delimita un espacio para evitar distracciones

Es difícil que te concentres en un ambiente con muchos estímulos. Cuando estás en la oficina no tienes la tentación de acostarte un momento o ir a un sillón a descansar, entonces procura no trabajar desde los sillones o la cama.

Un estudio de la Universidad de California determinó que, en una oficina, a un trabajador que es interrumpido, le toma hasta 25 minutos volver a concentrarse, en el hogar este tiempo puede alcanzar los 40 minutos.

3. El ejercicio es importante

Al teletrabajar te vuelves más sedentario. Esto daña tu salud física y mental. Cualquier ejercicio físico será bueno para aliviar el estrés porque le permite a tu cerebro trabajar mejor; intenta ejercitarte antes de iniciar tu rutina laboral.

Practica meditación o yoga. En Youtube encuentras canales que te guían al respecto.

4. Mantén buena comunicación con tus compañeros

La falta de interacción con tus compañeros de trabajo (frente a frente), puede impactar a tu estado emocional, pues al teletrabajar es necesario que la comunicación se refuerce y todos vayan en una misma ‘sintonía’. Hablen con claridad lo que se hará en el día, si tienes dudas acláralas, pero usa los chats laborales para lo estrictamente necesario y respeta los momentos de descanso de tus pares en fines de semana y feriados.

5. El pijama es para dormir

Aunque no lo creas acciones como peinarte, maquillarte o ponerte la ropa como si fueras a la oficina mejora tu productividad. Recuerda que si te quedas en pijama tu cerebro no procesará que es momento de trabajar y no de dormir.

6. Siempre es bueno un ‘break’

Necesitas descansos tal como si estuvieras en la oficina. Puedes tomar descansos de 5 o 10 minutos cada hora para tomar un café, un té, leer algo no relacionado al trabajo, etc. (La Hora)