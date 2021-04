1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Abril 2021

La economía nacional no genera la suficiente riqueza para cubrir salarios, en promedio, mayores a 443 dólares.

En el último año, en medio de la crisis producida por la pandemia de la Covid-19, el ingreso por ecuatoriano se redujo de $6.222 a $5.316 al año. Así, la capacidad de compra cayó en un 15%, situación que la ahonda aún más la crisis.

Ese nuevo ingreso, o Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, representa un retroceso a niveles cercanos a los de 2011. Es decir, una pérdida de 10 años.

Según Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), esa pérdida no se podrá recuperar antes de 2025. Sin embargo, considera que países como Ecuador necesitan un cambio radical, tanto en su sistema tributario como laboral, para generar las condiciones mínimas que permitan un fuerte crecimiento económico durante años.

El presidente electo, Guillermo Lasso, tiene un desafío inmenso, porque si no se logra crecer a tasas de, al menos, 3% a 4% de manera sostenida, no se genera empleo de calidad y habrá nulo espacio para mejoras beneficios sociales y calidad de vida.

Bajos salarios

El PIB per cápita no solo mide cuánta riqueza produce el país por cada ciudadano, sino que también establece el límite que el sector productivo puede permitirse en salarios. Así, la economía ecuatoriana, debido a todos sus problemas estructurales de competitividad y productividad, solo ha podido cubrir un salario medio de alrededor de $475 en los últimos 10 años. Ese salario medio también es conocido como el PIB per cápita mensual.

Andrea Verduga, economista e investigadora, explicó que tenemos un panorama donde la población trabajadora, en términos reales, solo puede aspirar a un sueldo promedio de hasta $500, incluso si tiene un trabajo formal.

“Solo un 25% de la población gana más de $1.200 al mes, lo que genera un gran abismo y profundiza la desigualdad. Un subempleado, en promedio, no consigue más de $250”, dijo.

En ese contexto, el crecimiento económico está directamente relacionado con la capacidad de una economía de pagar mejores salarios. Es decir, entre más riqueza se produzca, más se podrá repartir entre los trabajadores.

El empleo adecuado se sigue perdiendo

En 2020, la pandemia no solo redujo el ingreso por ecuatoriano un 15%, sino que a la par sacó del empleo adecuado a un poco más de 650.000 personas. Eso ahonda el ciclo de menos producción y menos riqueza que repartir.

El 23 de abril 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sacó su última encuesta sobre el mercado laboral. El resultado es que a la situación calamitosa del 2020 se suman 275.412 personas más fuera de un trabajo formal, con todos los beneficios de ley.

Ese nuevo deterioro se dio entre enero y marzo de 2021, lo que deja sin piso las previsiones de recuperación para el inicio del presente año.

En total, entre subempleo, otros tipos de trabajo precario y desempleo, 5 millones 393.857 personas sobreviven ganando, en promedio, menos del Salario Básico Unificado (SBU), que es de $400.

Si se compara las estadísticas desde 2014, el porcentaje de personas con empleo adecuado ha pasado de 40,8% a 32,5%. (La Hora)