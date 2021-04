1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 24 Abril 2021

En el primer trimestre de este año, de enero a marzo, existen 476.202 personas desempleadas en Ecuador, lo que hizo que la tasa de desempleo alcance el 5,8% a nivel nacional, 7,3% en el área urbana y 2,8% en el área rural.

Esta tasa estaba en el 5% (401.305) en diciembre del 2020 y pasó al 5,7% (477.412) en enero del 2021, es decir, 76.107 personas se sumaron al desempleo hasta ese mes. Sin embargo, hasta marzo, 1.210 personas salieron de ese estatus.

Esto, según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2021 (Enemdu), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según esta medición, Quito es la ciudad con mayor índice de desempleo, con el 13,5% (125.416 desempleados); seguida por Guayaquil, con el 3,8% (46.741). Cuenca, con el 8,2%; Machala, con el 10%; y Ambato, con el 6,4% completan el cuadro.

Además, hay más mujeres desempleadas que hombres: la tasa se ubicó en 7,2% para las mujeres y 4,8% para los hombres a nivel nacional.

Mientras, en el mismo periodo, la tasa de empleo bruto se ubicó en 61,6% a nivel nacional, 57,3% en el área urbana y 71,4% en el área rural.

De esa tasa de empleo bruto a nivel nacional, el 34% cuenta con empleo adecuado o pleno, el 25,3% tiene otro empleo no pleno, el 22,6% está en el subempleo, el 11,2% tiene un empleo no remunerado y el 1,1% tiene un empleo no clasificado: se trata de personas empleadas que no se pueden clasificar como empleados adecuados, inadecuados o no remunerados por falta de información en los factores determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías.

En cuanto al empleo pleno, la encuesta revela que Guayaquil es la ciudad que mayor índice tiene, con 553.647 empleos adecuados; Quito se ubica en segundo lugar, con 455.544; continúan Cuenca (103.765), Machala (57.610) y Ambato (37.848).

De este análisis se desprende que la población en edad de trabajar (PET) fue de 12,6 millones de personas a nivel nacional, la población económicamente activa (PEA) fue de 8,2 millones de personas y la población económicamente inactiva (PEI) fue de 4,4 millones de personas. (El Universo)