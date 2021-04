1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Abril 2021

Las exportaciones no petroleras presentaron un decrecimiento interanual de -5% en enero y febrero del 2021. En valor exportado, el rubro no petrolero alcanzó $ 2.447 millones y representó el 66% del total de exportaciones, según cifras analizadas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que prepara la entrega de una hoja de ruta al nuevo Gobierno para implementar el Plan Nacional de Exportaciones, según indicó Felipe Ribadeneira, presidente del gremio y titular del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

Incluyendo las exportaciones petroleras, el país alcanzó $ 3.687 millones, cifra menor en 1% con respecto al mismo período de 2020.

En el segmento no petrolero, y encabezando los productos tradicionales, el banano registró un decrecimiento de -11% en el primer bimestre de 2021, al exportar $ 626 millones. El camarón, con $ 554 millones, también mostró un declive en su valor exportado del -15% con respecto al primer bimestre de 2020.

El atún y el pescado también mostraron decrecimiento: bajaron un 13% al exportar $ 54 millones en comparación con el mismo periodo del 2020. El cacao bajó el 1%; pero, en cambio, el café y elaborados, con $ 9 millones, crecieron un 23% en sus exportaciones.

En el ámbito no tradicional, el rubro de enlatados de pescado presenta un crecimiento de 7%; las flores también crecieron el 5%; mientras que, por otra parte, la madera y sus elaborados decrecieron en -15% durante el mismo periodo de análisis. Aunque la mayor caída fue la del aceite vegetal, al exportar $ 20 millones, -40% que en el primer bimestre del 2020.

En cuanto a la balanza comercial total, en este período registró un saldo favorable de $ 558 millones, resultantes de un superávit comercial de $ 655 millones en balanza petrolera y un déficit de $97 millones en balanza no petrolera.

Entre enero y febrero de 2021, las exportaciones no petroleras se contrajeron un 5%, mientras las importaciones no petroleras cayeron en un 3%. “A pesar de aquello, este período es mayor en 10% al primer bimestre de 2019”, analizó Fedexpor, que agregó que Estados Unidos sigue siendo el primer destino para la oferta no petrolera del Ecuador.

Los envíos a ese país crecieron en un 6%. La Unión Europea, como segundo destino comercial, registró un decremento de -12% en el mismo período. Asimismo, los envíos no petroleros hacia China disminuyeron en -40%; los principales productos que se destinan al gigante asiático son el camarón ($ 153 millones) y la madera ($ 25 millones).

Ante este análisis, Ribadeneira indicó que será importante concretar acciones entre el nuevo Gobierno y el sector privado para continuar con el proceso de negociación de un acuerdo comercial integral con los Estados Unidos, la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico, así como la apertura para iniciar negociaciones con mercados donde competidores directos ingresan actualmente con preferencias arancelarias, como Panamá, Canadá, Japón, entre otros.

“En ese camino del fomento a la internacionalización, desde la Federación entregaremos al nuevo Gobierno la hoja de ruta para implementar el Plan Nacional de Exportaciones que articula todas las herramientas de mejora de competitividad que requiere el sector exportador para su crecimiento sostenible”, reveló Ribadeneira. (El Universo)

