Detalles Publicado el Miércoles, 14 Abril 2021

En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 701, escuchó al analista económico, Pablo Dávalos; al exministro de Finanzas, Carlos de los Torre; y al docente investigador, Roberto Rosero, quienes indicaron que el proyecto económico urgente genera inserguridad jurídica y riesgo a la dolarización.

Pablo Dávalos aclaró que el encaje bancario está regulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y no representa los depósitos del público. Indicó que la reserva internacional no maneja recursos del público y la dolarización no depende de las reservas internacionales. Sugirió considerar la situación de las instituciones del sector financiero popular y solidario. Pidió al Parlamento archivar el proyecto económico urgente porque genera inseguridad jurídica y riesgo a la dolarización.

Por su parte, Carlos de la Torre Muñoz, exministro de Economía y Finanzas, señaló que no existe concepto de descalce, ni descapitalización del Banco Central porque no tiene pérdidas financieras. Sobre los cuatro sistemas de balance dijo que abre la puerta para la fuga de divisas.

Roberto Rosero, docente investigador de la Universidad Central del Ecuador, indicó que no era conveniente el envió del proyecto con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional, sobre todo porque no lo va a ejecutar el actual Gobierno Nacional. Además, ninguno de los articulados establece aspectos para la fuga de capitales, ni el riesgo sistémico del país. Señaló que los grupos económicos, sobre todo la banca privada, tendrán acceso hacia los activos del país, por la conformación de las dos Juntas: Monetaria y Financiera.

El proyecto es inconstitucional porque el único que puede hacer política pública es el Ejecutivo, más no las Juntas, cuyos miembros lo propondrá el actual gobierno, es decir, no habrá concurso de méritos y oposición, ni veeduría ciudadana, mencionó Rosero.

Además, al referirse a los cuatro sistemas de balance propuestos para el Banco Central del Ecuador, mencionó que de acuerdo a la ley, los recursos solo cubrirán el primer balance, no así el segundo, tercer y cuarto. Subrayó que el proyecto es inconstitucional, no blinda la dolarización y los cuatro sistemas de balance ayudan a las ganancias de la banca privada actual.