La gerente directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó el triunfo virtual de Guillermo Lasso, y ratificó el apoyo y compromiso con el Ecuador para enfrentar los problemas de la pandemia y la reactivación productiva.

“Enhorabuena a Lasso por su elección como presidente de Ecuador”, dijo a través de Twitter.

Georgieva le deseó el mejor de los éxitos en su periodo presidencial que se iniciará el 24 de mayo próximo. Y agregó que “el FMI está comprometido a ayudar a Ecuador a capear la pandemia, fortalecer la economía y construir un futuro mejor para toda su gente”.

Congratulations to @LassoGuillermo on his election as President of #Ecuador. We wish him every success in the period ahead. The IMF is committed to help #Ecuador weather the pandemic, strengthen the economy and build a better future for all its people.