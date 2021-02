1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 25 Febrero 2021

Augusto de la Torre, asesor económico presidencial, espera que para finales del 2021 la economía empiece a normalizarse. Para ello, Ecuador tendrá que seguir tramitando la salida de la crisis y una recuperación económica, lo que requerirá de una gestión profesional, prudente y sistemática.

Las responsabilidades en materia económica por parte del Gobierno del presidente Lenín Moreno para lo que le resta de gestión es seguir manteniendo el ritmo del gasto fiscal que estaba programado con FMI, seguir cumpliendo con las metas y fomentar un debate de grandes temas económicos que necesitan reformas que deberán ser cumplidas por el próximo gobierno, dijo.

A juicio del economista, es necesario preguntar a los candidatos cómo van a enfrentar los grandes problemas por los que atraviesa el país, qué van a hacer con el tema de la dolarización, cuáles serán sus planes para reducir el déficit fiscal y evitar que la deuda pública explote, cómo promoverán la creación del empleo y qué se hará en política social, en otros temas desafiantes.

Para curarse, manifestó, hay que tomar algunas medicinas y en campaña política lamentablemente "nadie le quiere hablar al país de la medicina que se debe tomar". "Esa medicina habrá que tomar sin importar quien gane, porque las restricciones económicas son objetivas y restringen el ámbito de maniobra de quien quiera que gane”.

Por otro lado, expuso que el Ecuador tiene que ir reduciendo gradualmente y de manera sistemática su dependencia del petróleo, ya que el precio de este es una variable que el país no controla y "es una tristeza que se viva al vaivén de la música que le toca el mercado internacional del crudo". "No podemos vivir de variables que no controlamos".

Finalmente, criticó que Andrés Arauz quiera meterle la mano a las reservas del Banco Central para pagar a los municipios y resaltó la importancia de que sea aprobada la Ley de Defensa de la Dolarización para poder "arreglar la institucionalidad monetaria y financiera del país”. (PMB)

