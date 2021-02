El Telégrafo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Febrero 2021

La gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, se muestra segura de su labor al frente de la institución. Al hacer un balance sostiene que la reserva internacional mejoró de un 60% a un 83%, el total de activos que era del 24% y ahora es del 44%; y el total de depósitos públicos y privados pasó del 28% a un 52%. Sin embargo sostiene que es necesario el proyecto de ley de Defensa de la Dolarización, para fortalecer la toma de decisiones del Banco Central Central como ente autónomo.

El CAL devolvió el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización ¿qué ocurrió?

El CAL tiene esa facultad de ver los temas de forma que tienen las leyes que se van a tramitar en la Asamblea y si ven errores de forma las pueden devolver al Ejecutivo. Estamos tranquilos porque son temas en que falta un poco profundizar la motivación, así como algunos artículos que necesitan ser explicados de mejor manera. Eso no nos tomará más de tres días y después enviarlo de nuevo a la Asamblea.

¿Es decir que a más tardar el miércoles estará listo para ser enviado al Legislativo?

Eso lo está trabajando directamente el Ministerio de Economía y Finanzas, pero desde mi punto de vista no debería tardar más allá del día miércoles pasando el feriado de carnaval.

¿Cuáles fueron las omisiones de forma que halló la comisión legislativa al documento?

Básicamente dicen que falta la exposición suficiente de motivos y una exposición clara de los artículos que se reformarían, que se pueden añadir en la explicación y por eso desde el Ejecutivo estamos efectuando esos arreglos.

¿De qué manera fortalece al Banco Central?

Más que la institucionalidad es la toma de decisiones en el Banco Central para fortalecer la dolarización, entonces cómo logramos tener esa capacidad de tomar decisiones con una institución fuerte, independiente, autónoma sino a través de un directorio encabezado por un presidente.

Durante los cuatro años que he estado al frente del BCE hemos mejorado la reserva internacional, la cobertura de los depósitos, la liquidez de los activos, pero sí debemos blindar la reserva internacional y generar esa seguridad a través de esta norma.

¿Blindarlo de qué?

De tomas de decisiones que no sean técnicas, que pongan en riesgo la dolarización, de decisiones que puedan afectar los depósitos de los ciudadanos que están indirectamente en el BCE; mas allá de algunas críticas que he escuchado al proyecto, lo correcto es salvaguardar los depósitos que tenemos y que administramos de terceros que es de los ciudadanos, de las empresas y de la seguridad social.

Para eso se establecieron algunos candados ¿Cuáles son?

Estamos ratificando lo que se cambió en agosto de 2018 con la Ley de Fomento Productivo; este BCE no podrá hacer ningún tipo de financiamiento ni hacer operaciones fiscales, se está volviendo a los balances, qué quiere decir esto: en el primer balance está todo lo líquido que como Banco Central tiene que estar cubierto con reserva líquida: un dólar de depósito tiene que estar resguardado con un dólar de reserva líquida. En este momento más o menos los depósitos tanto públicos como privados de cada dólar están cubiertos en 52 centavos, entonces sí necesitamos mejorar para tener esa seguridad y ese blindaje; lamentablemente no se lo puede hacer apenas se apruebe la ley, necesitamos algunos años, creemos que en 2026, porque dentro del balance del BCE todavía tenemos activos que no son líquidos. Del total de activos un 40% no son líquidos y corresponden a inversión que se hizo en banca pública y que se llama inversión doméstica, somos dueños en este momento de la CFN y BanEcuador, entonces tenemos acciones de la banca pública y de Conafips. También necesitamos que el Ministerio nos pague, que la banca pública nos pague para recomponer el balance y ahí sí definir el balance liquido y cubrir un dólar de reserva con un dólar de los depósitos de los ciudadanos.

¿De qué manera se puede garantizar de que una vez aprobada la reforma no esté sujeta al vaivén político?

Lo que estamos proponiendo es que el directorio del BCE tenga una duración más allá del periodo del Presidente de la República, entonces duraría en funciones 5 años; el nuevo Presidente de la República no necesariamente puede cambiar todo el tiempo a los miembros del directorio; estamos poniendo una transitoria que en caso de que se apruebe la ley el presidente Moreno nombre a las 5 personas y se turnarán en la presidencia del BCE dos años y tres años.

¿Y será escogido dentro de las mismas cinco personas?

Sí, todo está formado por dos personas a tiempo completo y tres a tiempo parcial y el Presidente del Directorio será de una persona a tiempo completo. Entre estos dos tendrán que turnarse y será presidente del directorio dos años y el otro tres. Esa es la propuesta.

¿En qué situación se encuentra el BCE actualmente?

Es importante ver cómo ha evolucionado desde que asumimos la gerencia del BCE, en mayo de 2017 la reserva internacional que cubría los depósitos financieros estaba en alrededor del 60% ahora estamos en una cobertura del 83%, el total de activos que teníamos en mayo de 2017 era del 24% y ahora del 44%; el total de depósitos tanto públicos como privados era del 28% y ahora estamos en un 52%, entonces la situación en este momento es sólida. Tenemos una reserva internacional que bordea los $ 6.500 millones y entonces es bastante buena y tranquila para cualquier toma de decisiones que tome el próximo presidente. (I)



Fuente: El Telégrafo