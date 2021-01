1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 16 Enero 2021

Al menos dos nuevas etapas debe llevar adelante la empresa petrolera unificada Petroecuador para perfeccionar su proceso, luego de que el 31 de diciembre se completara la absorción de Petroecuador a Petroamazonas. El siguiente paso es optimizar la nómina de empleados y después concretar la transformación de empresa pública a empresa por acciones, es decir, su bursatilización.

Así lo mencionó este viernes el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, al participar en la mesa redonda virtual 'Energía en el Ecuador', organizada por el Institute of the Americas.

De acuerdo con el ministro Ortiz, hasta marzo próximo se hará un proceso de optimización del personal para definir con cuántas personas deberá funcionar la empresa, que actualmente cuenta con 10.000 empleados. Aunque sostiene que todo el personal está calificado para el desempeño de funciones, dijo que se escogerá a los mejores y que la empresa consultora va a determinarlo. En todo caso quienes deben salir de la empresa recibirán las indemnizaciones de ley.

Entre tanto, el marco normativo para la bursatilización ya está listo, pero para concretarlo deberá pasar al debate dentro de la Asamblea Nacional. Una vez que se logre la bursatilización, que significa poder cotizar en bolsa las acciones, entonces la empresa podrá ser independiente de las finanzas públicas y valerse por ella misma, comentó.

Como parte del proceso la empresa deberá someterse a una auditoría, pues para el proceso de bancarización y bursatilización debe contar con estados financieros auditados por empresas independientes.

El tema de bolsa, dijo, no es algo nuevo, sino más bien una tendencia que se ha dado en grandes empresas de países alrededor de todo el mundo: Repsol (España), British Petroleum (Reino Unido), Petrobras (Brasil) y Ecopetrol (Colombia).

Entre tanto, dentro del mismo evento, pero más tarde, el gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, participó justamente en el panel 'Fusión de las empresas petroleras estatales: actualización del proceso y perspectivas del mercado'.

Maldonado aseguró que el objetivo es listarse en la bolsa internacional de valores. Para Maldonado, las empresas que logran este estatus también pueden llegar a tener fuentes ilimitadas de financiamiento a largo plazo. Además estar listada le permite a una empresa ponerse en contacto con inversionistas sofisticados, con fondos de inversión especializados e inteligenciados en nuevos desarrollos, nuevas oportunidades de negocio. También los estándares exigen hacer reportes periódicos a los mercados, dice Maldonado, y esto blindaría a la empresa en contra de intervenciones políticas o actos demagógicos. (El Universo)