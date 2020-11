Entrevista a Miguel Robalino, analista petrolero

Publicado el Lunes, 30 Noviembre 2020

Entrevista al Miguel Robalino, analista petrolero.

¿Cuál es su opinión sobre la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas?

En la actualidad las industrias petroleras en el mundo han tomado un nuevo giro, compromisos y roles a desempeñar, lo cual exige mucha eficiencia. planificación y ser proactivos para alcanzar los buenos escenarios a futuro, para mi criterio son las nuevas “INDUSTRIAS DE MULTIENERGÍA” y no solo industrias Petroleras ya que son las encargadas de ayudar al desarrollo de las energías renovables tanto por el compromiso al año 2050 de bajar emisiones de CO2 como a futuro ser quienes provean de energías con bajas emisiones de dióxido de carbono en un mundo de energías limpias Con este enfoque pienso que la nueva empresa producto de esta fusión debe funcionar como una verdadera y gran empresa nacional e internacional.

¿Se ha hecho algo parecido, qué experiencia se tuvo, cuál es el beneficio para el país?

En el año de 1986 se creó PETROECUADOR mediante ley especial No 45 como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, económica financiera y operativa y funcionaba como un holding con sus filiales donde toda la industria se desarrolló con mejores resultados a la época por efecto de la propia sinergia que se requiere para crear las cadenas de valor y en el año 2013 enero dos se reestructura y con decreto ejecutivo pasan las fases de exploración y explotación a la EP PETROAMAZONAS llamadas unidades de negocio donde razones tendrían, menos con criterio técnico y administrativo en conclusión ahora se pretende regresar por decirlo menos a lo que ya existió con resultados donde el país y los ecuatorianos hemos perdido por estas malas decisiones.

Las fusiones son normales en el mundo de la industria petrolera y están al orden del día estas se dan para ser más competitivos y enfrentar el mercado con mayor efectividad esperamos que el diseño de la nueva empresa nos de ese resultado para los actuales retos de la era.

¿Qué efecto tendrá en la producción diaria de petróleo?

Es importante partir de una empresa bien organizada y manejada técnicamente los políticos tienen que entender que no deben y no pueden mezclar estos conceptos ya que estas son industrias que tienen que generar riqueza y rentabilidad hay que dar estabilidad jurídica y reglas de juego claras para que vengan especialmente las grandes empresas con experiencia y capital, entrar a una campaña de exploración que es lo que no se ha hecho por muchos años para poder certificar reservas que el país si tiene y con un buen plan de desarrollo y negocios avanzar pero siempre anteponiendo los intereses del país ante cualquier otro tipo de intereses.

¿Cuáles son las proyecciones para la industria petrolera ecuatoriana?

Si bien es cierto somos un productor marginal con casi 530.000 barriles diarios de petróleo ante la producción diaria del mundo que ha sido de casi 100 millones de barriles diarios esto no nos resta expectativa ante los grandes productores y especialmente consumidores del mundo ya que tan importante es nuestro barril de petróleo como el que se produce en Arabia Saudita ,china,Alaska o Rusia . Nuestra fortaleza es tener petróleo, infraestructura petrolera y mercado lamentablemente nos hemos acostumbrado al mal manejo de la industria pero desde mi punto de vista el pasado no debe ser una sentencia y toca con responsabilidad y visión manejar la industria con un plan de transición energética por lo menos a 25 años.

El Gobierno dice que, durante la fusión, la producción no se ha parado, ¿es cierto?

Partamos que la industria petrolera tiene varios negocios como son ( upstream) exploración y producción que actualmente maneja Petroamazonas,( midstream) transporte de petróleo y derivados ( downstream) que es el manejo de la refinación y comercialización de petróleo y combustibles estas fases están manejadas por Petroecuador con lo que por una lógica no habría razón para que la producción baje o se pare. Con esta aclaración he manifestado que tan bueno es el negocio de producir petróleo como el de transportar y mas aun el de refinar y creo que es hacia allá donde el país debe mirar tenemos que entrar a una era de industrialización lo cual aumentara la seguridad energética y nos permitirá independencia completa en la provisión de derivados los mismos que se pueden utilizar para industrias con mayor valor agregado ( urea,xileno, propileno, benceno) debemos entender que podemos generar encadenamientos productivos alrededor de los derivados de petróleo.

¿Cuánto le cuesta al Estado la fusión?

Partamos que si bien es un monto importante de más de 20MM de dólares lo que costara esta fusión para los ecuatorianos que somos quienes finalmente pagamos más importante es saber la calidad del gasto, eso lo sabremos cuando veamos el producto final de nuestra nueva empresa que para los ecuatorianos nuestra “ESTRELLA DE LOS ACTIVOS” ya que el petróleo ha estado y seguirá anclado a la economía del país hace 48 años aproximadamente desde cuando entramos a ser productores y exportadores, a pesar que son casi 109 años cuando el país tuvo sus inicios en la industria petrolera así es como se ha tejido la historia en nuestro país y eso solo debe darnos un mensaje de esta experiencia acumulada…NO NOS PODEMOS EQUIVOCAR..

¿Cree que para enero esta lista la fusión?

Las empresas que han marcado la historia no son las que se hicieron por buscar un momento de popularidad o beneficios personales sino las que se crearon pensando en el bienestar de todos en este caso del país donde estamos los 17 millones de ecuatorianos, trabajadores, clientes y accionistas si es del caso ese es el “SELLO REAL DEL ÉXITO”. Pienso que si ese es el plazo que ha dado el gobierno se debe cumplir porque se asume que todo está bajo una planificación quiero ser optimista y como todos los ecuatorianos estamos expectantes de la llegada de nuestra nueva empresa.



¿Tiene conocimiento de los empleos que se han perdido o se perderán?

Una fusión es el producto de la combinación de fuerzas de varias empresas lo cual genera que se extingan porque pasan a unir todo lo que engloba a las mismas y construir una nueva empresa, esto dará lugar a que en el caso puntual de la nueva empresa petrolera se optimice el recurso humano bajo un análisis de eficiencia mas no de conveniencia estos conceptos deben tener claros los encargados de tan alta responsabilidad.