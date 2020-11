1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 21 Noviembre 2020

Habla cinco idiomas, estudió en la Soborna y Harvard. Ivonne Baki no es diplomática de carrera, pero ha sobrevivido a cinco gobiernos en este país: Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Correa y Moreno.

De su mano, Ecuador consiguió entrar a la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

La embajadora de Ecuador en Estados Unidos conversó con los Medios Públicos sobre el acuerdo comercial, la relación bilateral, las elecciones, las vacunas anticovid-19 y los migrantes.

Ella dijo que en los próximos días viajará una delegación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC, por sus siglas en inglés). La DFC ya ha generado líneas de crédito al Banco del Pichincha y Banco de Guayaquil por $350 millones y se está trabajando para que apruebe una línea adicional para el Banco del Pacífico por alrededor de $ 400 millones. El monto total de financiamiento de DFC para Ecuador puede llegar hasta $2000 millones y está en conversaciones para ampliar esa cifra hasta $4000 millones.

El ministro de Producción Iván Ontaneda anunció que Ecuador y Estados Unidos llegaron a la fase 1 del acuerdo comercial con Estados Unidos ¿Qué implica esa fase?

Hemos trabajado ya varios meses en esto y el resultado fue la reunión que tuvimos del Consejo de Inversiones y Comercio y con el Consejo Ampliado del Diálogo Político, el 10 de noviembre. Es para empezar las negociaciones de un acuerdo comercial, pero previo a esto tenemos la fase 1, esto ya lo ha hecho EE.UU. con China, y Brasil. Es decir, se ponen sobre la mesa los temas que se pueden tratar en una negociación.

Temas que no tienen que ir al Congreso estadounidense para ser aprobados. ¿Cuáles son? Laborales, ambientales, aduaneros, corrupción, es necesario poner las reglas claras. Es como dejar la casa en orden para sentarse a discutir los temas sensibles para un acuerdo comercial, que seguramente no se firmará durante el gobierno del presidente Lenin Moreno porque le faltan siete meses. Pero preparamos el camino para que el país lo suscriba en los próximos meses y con el nuevo gobierno.

¿Cuánto tiempo puede tomar la firma de un acuerdo comercial entre ambos países?

Algunos meses más pero no será mucho tiempo. Ecuador es un país dolarizado y es importante hacer acuerdos económicos y comerciales, para tener inversión. Necesitamos reglas claras para ello, también hablamos de la salida de capitales que se da porque no tenemos los dólares suficientes y hay el peligro de que caiga la dolarización. Por esas razones el acuerdo será gradual.

¿Puede hacer una radiografía de la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. Hay 1.700 productos ecuatorianos se venden en ese país?

Nunca he visto una relación tan excelente como la de hoy. Es una oportunidad única que se nos abre y en un momento difícil por la covid-19. Si no aprovechamos esta oportunidad, pasa el tren otra vez. Hoy no solo es el tema comercial, hay 1.700 empresas nacionales que venden en ese mercado, de ellas el 82% son micro, medianas y pequeñas que exportan a Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician de todo esto? Todos.

Las rosas son un buen ejemplo, hoy entran con cero arancel, antes pagaban el 7%. Es el único producto de 25 que fueron presentados a nivel mundial. Eso genera 100 mil puestos de trabajo, la mitad es mujer (52%). Si tenemos $480 millones de exportaciones a EE.UU., esto será cuatro veces más, lo mismo ocurrirá con los trabajos. Esto ya se ha visto en otros países.

Pero los candidatos a las elecciones 2021 no mencionan el acuerdo comercial.

Me pregunto ¿por qué los candidatos la Presidencia no dicen nada sobre este acuerdo comercial con Estados Unidos? No importa quién gane las elecciones, pero tienen que respetar la negociación. Debe ser una política de Estado que nadie puede cambiarla. ¿Dónde van a exportar nuestros excelentes productos?

En Estados Unidos no tenemos problemas, sino en Ecuador. ¿Hasta cuándo vamos a entender, no es la ideología? El banano no tiene ideología, se vende en cualquier tendencia, el pueblo quiere trabajo.

Recibo miles de emails diarios de ecuatorianos que buscan trabajo o becas para estudiar en Estados Unidos. En Ecuador nos gusta más que sea derecha, centro o izquierda y peleamos sobre quién será el presidente, quién va a hablar más, nos gusta que nos digan mentiras. ¿Hasta cuándo esperamos la madurez política del país? Es tiempo que se despierte. Lo único real es el presente y futuro de nuestros hijos.

Tenemos la obligación de hacerlo y ya basta de egos, los presidentes quieren quedarse para siempre ¿Qué pasa en América Latina? ¿La región más rica del domingo? ¿No es momento que despertemos? No entiendo ¿por qué todos critican algo tan real y pragmático como crear nuevas fuentes de trabajo con nuestros productos.

En otros países la institucionalidad y la democracia son lo primero. En Ecuador cambian el presidente y todas las reglas de juego. ¿Cómo se mira esto en el exterior?

Hay que buscar la institucionalidad en Ecuador porque es la base para los acuerdos comerciales. Ya lo vimos con la Unión Europea, necesitamos reglas claras que no se cambien con un nuevo presidente, eso buscan los otros países.

Por ejemplo, no tenemos los tratados bilaterales de inversiones (TBI). El gobierno anterior los cambió antes de dejar el poder. Pedimos a la Corte Constitucional pronunciarse sobre este tema errado.

Estuve en Catar antes de ir a Estados Unidos y había algunos proyectos de inversión, pero no había TBI, las instituciones y las reglas no pueden cambiarse por un nuevo gobierno. No podemos hacer eso porque no nos ven con seriedad. Se requieren candados para que no se cambien las reglas. Si cambian retrocedemos 20 años.

¿Cómo mira que Trump se niegue a aceptar la derrota y qué podemos esperar del gobierno de Biden?

La primera pregunta: Estados Unidos está dividido completamente. Es la más alta votación que se ha dado en la historia de este país, 160 millones de personas han votado, 68 millones por Biden; 63 millones por Trump. No habrá cambios para Ecuador.

¿El presidente Donald Trump enciende las redes y está en contra de los migrantes?

Es un estilo diferente al acostumbrados en Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué llegó Trump? No es republicano ni demócrata, ha estado a la orilla de ambos lados. Una vez fue candidato independiente y se retiró. Cuando llegó Obama los resultados no fueron como los esperados, había mucho resentimiento. ¿Pero de quiénes? De los blancos, del centro del país, que se sentían a un lado, y de clase media fuerte, que no podía subir más, desde que perdieron la industria y esta se fue a China. Trump les dijo que traería las industrias a EE.UU. y ganó.

Trump, quien no es políticamente correcto, hizo cosas excelentes en la economía, si no hubiera sido por la pandemia habría ganado nuevamente. A los estadounidenses les gusta que las promesas se cumplan y eso hizo el presidente Trump.

En otro tema de interés y de actualidad. ¿Cómo fue negociación de la vacuna Pfizer de Estados Unidos?

El viceministro de Salud Xavier Solórzano estuvo en EE.UU., llegó el día de las elecciones en este país. Ecuador hizo mejor que Estado Unidos en el tema pandemia. El 90% de la vacuna es segura, son dos dosis, hicimos un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, y esperamos que salgan lo antes posible. También estamos en proceso de acuerdo con la empresa Moderna, que es doble dosis, mientras la de Johnson & Johnson es una sola dosis.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, habló con el BID sobre la posibilidad de crear un centro en Ecuador para seguimiento y ver las reacciones de las vacunas. Ecuador es ideal, tenemos diferentes territorios y nacionalidades, se puede hacer un estudio porque la covid-19 es diferente, según el ADN.

Hay 2 millones de ecuatorianos en Estados Unidos, cientos han sido deportados durante la pandemia. ¿Cómo lograr que no arriesguen su vida buscando el sueño americano?

Llegué a este país un día antes de que se cierre todo y empezó el confinamiento. Los 12 consulados ecuatorianos en Estados Unidos hicieron un buen trabajo, aunque hay muchas quejas. Se acumulaban las llamadas porque todo era virtual. No tuvimos muchos enfermos, los vuelos humanitarios a Ecuador fueron los primeros que se hicieron con todos los protocolos y seguridad.

Muchos ecuatorianos querían quedarse y les ayudamos con extensiones de visa para terminar sus trabajos, tratamos de arreglar lo que pudimos.

La gente debe tener el sueño ecuatoriano, trabajo en el país y pueda vender sus productos, porque se arriesgan a morir. Trump dijo que no quería personas vendedoras de drogas y creó América Crece, que apoya el desarrollo económico, cataliza la inversión del sector privado en proyectos de infraestructuras en el sector de la energía y otros sectores en América Latina y el Caribe. Así sus habitantes no tienen que migrar ni perseguir el sueño americano. Es necesario hacer lo mejor para Ecuador y los connacionales no tienen que salir del país. (El Telégrafo)