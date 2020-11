1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 16 Noviembre 2020

Para Víctor Hugo Villacrés, la designación del viernes en la tarde de Alberto Dahik, parecería una cortina de humo para evadir la discusión del tema de la designación de Richard Martínez, como vicepresidente del BID.

"Para mí es un flashback de la década de los 90", dijo al tiempo que mencionó que Dahik fue parte de un grupo de economistas que crearon la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que flexibilizó la legislación que regulaba a la banca, lo cual trajo los primeros coletazos con Filanbanco, Banco Continental y otros, que en 1999 acabaría con el congelamiento de los ahorros de cientos de familias y la eliminación del sucre.

"Teóricamente hablando es un regreso al neoliberalismo puro, aquel que ya fracasó en Chile, en Colombia, aquel que está fracasando en Brasil (...) Desde mi óptica, es una ideologización política pública, con una reducción fuerte del tamaño del Estado", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

No existen argumentos válidos para decir que lo que ocurrió es una designación que no viola la institucionalidad del país, dice el economista refiriéndose a Martínez y añade que: “La Procuraduría se la jugó diciendo que BID no es un banco".

Dice que no ve beneficios a esta designación, "más bien veo una serie de perjuicios; primero porque "existe un claro conflicto de intereses, además porque no está ocupando cualquier puesto, ocupa la vicepresidencia de países, es quien nombra todos los delegados de BID".