Detalles Publicado el Viernes, 14 Agosto 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó la tercera venta en el mercado spot de 2020, por un volumen de 6´480.000,00 barriles de crudo Oriente de aproximadamente 24°API, a la empresa Trafigura PTE. LTD., que ofertó el mejor diferencial, con un valor de USD -3,33 por barril.

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, sostuvo que, "buscamos maximizar los ingresos para el Estado con la mayor transparencia y competitividad. Este tipo de concursos nos permite tener una presencia activa en el mercado internacional y de esta forma seguir mejorando los precios del crudo ecuatoriano, independientemente del tipo y naturaleza de la empresa que oferte la mejor condición para el país".

EP Petroecuador invitó a 56 empresas reconocidas a nivel internacional y que están calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron ocho (8) ofertas válidas con los siguientes diferenciales por barril de petróleo crudo: Core Petroleum LLC. (USD -4,58), Petrochina International (USD -4,90), Phillips 66 Company (USD -8,16), PTT International Trading PTE. LTD. (USD -7,22), Shell Western Supply and Trading Limited (USD -5,87), Trafigura PTE. LTD. (USD -3,33), Unipec America INC. (USD -4,00) y Vitol INC. (USD -4,51).

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 18 cargamentos de 360.000 barriles +/- 5% cada uno, que serán entregados durante el período de octubre a diciembre de 2020.

Esta nueva venta de crudo Oriente en el mercado spot estará regida bajo el crudo marcador West Texas Intermediate (WTI).