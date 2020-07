1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Julio 2020

Este 19 de julio entró en vigencia la Decisión 854 de la Comunidad Andina (CAN), que reduce gradualmente los costos de roaming internacional. De esta manera se benefician más de 111 millones de ciudadanos andinos. En Ecuador se beneficiarán más de 4 millones de usuarios de telefonía móvil en modalidad pospago.

Esta medida se aplica desde ayer, 19 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha límite para alcanzar la meta de tarifa 0%

Para el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, se dio un paso importante con esta Decisión, al fortalecer la integración internacional y reducir la brecha digital.

Autoridades de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, integrantes de la CAN, aprobaron la normativa el pasado 18 de febrero, en el III Período de Sesiones de la Comisión ampliada de la CAN, en Cartagena.

Esta medida se aplica desde ayer, 19 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha límite para alcanzar la meta de tarifa 0%. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2022, los proveedores aplicarán las mismas condiciones tarifarias locales a los servicios de roaming internacional de llamadas salientes, servicio de mensaje corto (SMS, por sus siglas en inglés) salientes y en el uso de datos móviles. Precisando que los mensajes de SMS y llamadas entrantes no estarán sujetos a tarifa, por tanto, son gratuitos.

Las tarifas locales descritas se aplicarán siempre que los servicios se hagan entre países de la CAN; por tanto, cuando los servicios se realicen desde un país de la CAN a otro no perteneciente a la Comunidad, se acogerá a las tarifas establecidas por las operadoras del Servicio Móvil Avanzado (SMA), es decir, las tarifas no estarán sujetas a la aplicación de la Decisión 854 de la CAN.

Este logro regional fortalece la estrategia del Gobierno Nacional, a través del MINTEL, para construir un Ecuador Digital con tarifas internacionales reducidas que promueven el desarrollo económico de la región y mejora la conectividad a nivel andino.