Detalles Publicado el Lunes, 13 Julio 2020

El analista económico, Pablo Lucio Paredes, se pronunció sobre el acuerdo alcanzado con el grupo mayoritario de tenedores de bonos ecuatorianos.

Al respecto, dijo que se debe estar consciente de que las deudas que venía acumulando Ecuador del pasado, específicamente de los últimos 10 y 12 años tenían vencimiento a partir del 2020, 2022, 2023. Lo que llevaría a que el país pagará en los próximos años entre unos 8.000 y 9.000 millones de dólares por deuda externa e interna y en promedio $3.000 millones anuales por bonos.

Ante ello es importante la renegociación ya que ahora, de aquí al 2030, en lugar de pagar 3 mil millones de dólares se pagarán mil millones de dólares al año.

No obstante, esto no alejará a Ecuador de la necesidad de adquirir más financiamiento porque el impacto de la pandemia ha sido "tan fuerte que es imposible no endeudarse, pero se debe buscar que esto se dé en mejores condiciones".

"De aquí hasta fin de año, el país debería endeudarse en casi 5 mil millones de dólares adicionales", dijo al manifestar también la importancia de que el Gobierno organice sus finanzas. (PMB)

