Detalles Publicado el Sábado, 11 Julio 2020

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca, ratificó que los productos de exportación ecuatorianos, y en particular los del segmento de alimentos, cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, tanto de la regulación nacional como de estándares internacionales, razón por la que se han mantenido los envíos desde nuestro país hacia los diferentes mercados alrededor del mundo, incluso durante la pandemia global.

Respecto a la notificación que este viernes ha recibido la Embajada del Ecuador en China por parte de la Administración General de Aduanas de ese país, sobre la detección de trazas del ARN de coronavirus en la pared interna de un contenedor y en empaque externo de camarón exportado hacia ese destino, es necesario realizar las siguientes precisiones:

– Los resultados de análisis realizado por las autoridades de China advierten que el hallazgo no constituye un riesgo de contagio. Esto se refuerza además con el hecho de que varias instituciones relacionadas con el ámbito sanitario a nivel mundial, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), así como el Instituto Nacional de Pesquerías de los Estados Unidos, entre otros, ratifican que no se ha comprobado que el coronavirus se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios, incluyendo los de origen acuático, y por lo tanto no tienen un rol epidemiológico en su propagación.

– La notificación de la Aduana de China no constituye una sanción al país, ni al camarón ecuatoriano en particular. La notificación de esa entidad señala que, en función de este hallazgo, se ha procedido con la suspensión de tres establecimientos que realizan exportación de camarón a China, y no se trata de una medida generalizada, en virtud de las buenas relaciones que mantienen ambos países.

-La misma información de la autoridad aduanera de ese país refleja que se realizaron 227.934 muestras para coronavirus, incluídas 43.964 muestras de productos, 147.568 muestras de empaques internos y externos, y 36.402 muestras ambientales, dando como resultado: 1 muestra de la pared interna del contenedor y 5 muestras de empaque externo de camarón que dieron positivo. El resto de pruebas, incluyendo el cuerpo mismo del camarón congelado han sido negativas. Los expertos de la autoridad China consideraron que el resultado de la detección no significaba que fuera contagioso.

– La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Viceministerio de Acuacultura y Pesca controla y monitorea permanentemente al sector en toda la cadena productiva. Se asegura de manera estricta el cumplimiento del Plan Nacional de Control (vigente desde 2006 vinculado a requisitos establecidos en el CODEX ALIMENTARIUS y HACCP), los Protocolos Sanitarios de Bioseguridad (Lineamientos para la prevención COVID-19 e Inocuidad de los Alimentos) del COE Nacional, así como el Acuerdo Ministerial MPCEIP-2020-0071 mediante el cual se dispone el “Fortalecimiento de las acciones necesarias para el cumplimiento de procedimientos, protocolos y demás normativa complementaria aplicable en el sector pesquero y acuícola, destinadas a la prevención y control de riesgos relacionados con el contagio de Covid-19 entre los trabajadores de la industria Acuícola y Pesquero”.

El Gobierno Nacional ratificó la apertura para atender todas las preocupaciones que sean transmitidas por parte de las autoridades de control dentro y fuera del país, con la finalidad de garantizar la inocuidad y bioseguridad de los alimentos exportados desde Ecuador, ratifica las buenas relaciones que a nivel internacional mantiene con nuestros principales socios comerciales, y continuará en contacto permanente, como se ha hecho hasta el momento, con las autoridades de China para realizar todas las verificaciones necesarias que permitan reforzar esos procesos.