Detalles Publicado el Martes, 30 Junio 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó la segunda venta en el mercado Spot del 2020, por un volumen de 3´600.000 barriles de crudo Oriente de aproximadamente 24°API, a Phillips 66 Company, empresa refinadora de Estados Unidos, que ofertó el mejor diferencial, con un valor de USD -1,77 por barril.

Con esta oferta se puede observar la recuperación del precio del crudo en el mercado internacional, considerando que los valores propuestos oscilaron entre -1,77 y -5,51 USD por barril, valores superiores a los obtenidos en el último concurso efectuado por EP Petroecuador en abril de 2020, el cual se declaró desierto por no convenir a los intereses del estado.

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, sostuvo que "todos los procesos de comercialización de hidrocarburos que lleva adelante la empresa pública buscan implementar políticas que permitan alcanzar mejores beneficios económicos para el país, a través de negociaciones transparentes en la exportación del crudo ecuatoriano en el mercado internacional, logrando de esta forma maximizar los ingresos de la empresa, cada vez con más participantes".

EP PETROECUADOR invitó a 56 empresas reconocidas a nivel internacional y que están calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron siete (7) ofertas válidas de las empresas: Phillips 66 Company, Tesoro Refining & Marketing Company, Vitol INC, Trafigura PTE. LTD., Petrochina International, Lukoil Pan Americas LLC y Unipec America INC.

A esta apertura de ofertas asistieron autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, representantes de la Procuraría de EP PETROECUADOR, Jefatura de Prevención de Lavado de Activos, Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y de las compañías participantes, quienes constataron la transparencia del proceso y cumplieron con estrictos protocolos sanitarios. Adicionalmente, varias compañías oferentes pudieron presenciar la sesión de apertura de manera remota.

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 10 cargamentos de 360.000 barriles +/- 5% cada uno, que serán entregados durante el período de julio a septiembre de 2020.

Esta nueva venta de crudo Oriente en el mercado Spot, estará regida bajo el crudo marcador West Texas Intermediate (WTI).