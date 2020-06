1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 18 Junio 2020

Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de Fedecamaras, dice, en el conversatorio "Sacando la libertad de la cuarentena", que lo que corresponde es liberalizar la economía.

"Ser empresario no es sinónimo de ser liberal, si el empresario no es competitivo no sirve. El liberalismo tiene que convertirse en un movimiento cultural", dijo.

Por otro lado, recalcó que seguir en semáforo rojo es equivalente a un impuesto del 100% de las ventas. "La libertad tiene que ser la norma, no la excepción".

"En nuestro país existen 5 millones de personas buscando empleo formal, de un total de 8 millones de fuerza laboral activa. Para generar empleo tiene que ser más fácil poder vincular trabajadores", apuntó.