El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Junio 2020

Los clientes que aplazaron sus cuotas de créditos en bancos privados en abril y mayo, debido a la emergencia sanitaria, podrán renovar la prórroga por más tiempo.

Marcos López, titular de la Junta de Política y Regulación Monetaria, dijo que el 8 de junio se emitió una resolución de la Junta. Según López, el documento está vigente desde ayer, 9 de junio del 2020, y, con ello, los usuarios podrán negociar directamente con las instituciones financieras los nuevos plazos.

Hasta ayer en la tarde (9 de junio), el documento de resolución de la Junta no se había publicado y no se había difundido a los bancos, dijo Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

La renovación del diferimiento no será automática ni obligatoria y surtirá efecto si lo solicita el cliente o con su expresa autorización, en caso de que la entidad financiera, por iniciativa propia proponga ­ampliar la prórroga, aclaró Ruth Arregui, superintendenta de Bancos.

La medida atiende a que debido al impacto económico de la pandemia algunos cuentahabientes todavía no están en la capacidad de pagar, acotó la Superintendenta.

Para Prado, es importante que el diferimiento sea caso por caso y no de manera obligatoria. “Lo que se va a hacer es ampliar el plazo que ya corría anteriormente. Aquellas personas que se acojan a este diferimiento no verán afectada su calificación de crédito”. El vocero de la banca aclaró que no a todos los clientes se les va a diferir.

El vocero de la banca acotó que durante abril y mayo algunas entidades financieras aplazaron hasta el 90% de su cartera de crédito, por lo que ya no podrían seguir dando beneficios de prórroga.

En cuanto a las personas que por primera vez quieren diferir sus préstamos, Arregui explicó que podrán solicitar el trámite hasta agosto.

La extensión de la prórroga podría ser mayor a 90 días, dependiendo de la situación de cada usuario.

Ya sea que los usuarios amplíen el diferimiento o que accedan por primera vez, en ningún caso estas operaciones generarán recargos por mora, gastos, recargos ni multas.

Ya sea que los usuarios amplíen el diferimiento o que accedan por primera vez, en ningún caso estas operaciones generarán recargos por mora, gastos, recargos ni multas.



Fuente: El Comercio