Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Quito, comunicó que se reinició la toma de lecturas físicas del medidor de energía, el lunes 1 de junio.

Esto quiere decir que a partir de la planilla de junio serán facturados los consumos reales, porque en los días del aislamiento social se estaban facturando valores estimados, del promedio de los últimos seis meses de los valores de las planillas.

En una entrevista con Pichincha Universal, explicó que si el abonado pagó su factura sobre la base del promedio de consumo anterior, pero no utilizó el servicio de forma regular y disminuyó el consumo durante estos meses, en junio de 2020, recibirá las notas de crédito correspondientes.

En el caso que el cliente no pudo pagar la planilla de consumo durante los meses de cuarentena, le llegará un valor acumulado, separado el valor de los meses que no canceló. Si el valor es alto y no tiene para pagar, la EEQ facilitará el financiamiento correspondiente, más conveniente para el usuario.