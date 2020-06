1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, reiteró que el país está sufriendo el shock externo más grande de su historia: paralización de actividades, caída del precio del petróleo, sumado al daño de los 3 oleoductos. "El hecho de no poder tener recaudaciones por ventas hace que se configure un escenario muy adverso y en ese punto es importante que la mayor cantidad de ideas fluyan para poder solucionar una situación que no es novedosa solo en el Ecuador. En Francia, en España se están conformando consejos asesores que permitan ver cuáles son las mejores salidas".

Afirmó que Ecuador está en una situación particular, a diferencia de otras naciones que hoy pueden ampliar su déficit para inyectar recursos o gastar los recursos que habían ahorrado, el Ecuador no puede porque no tiene acceso a financiamiento y hace que la situación sea compleja. Entonces, al final del día el objetivo será garantizar que las personas más vulnerables tengan un nivel de protección, garantizar que exista sostenabilidad de mediano y largo plazo, y que la economía vuelva a crecer.

Por otro lado, dijo que el FMI está para apoyar a los países y Ecuador dio de baja el acuerdo que tenía con el organismo porque "frente a este choque externo no se puede seguir con los mismos indicadores, la situación amerita que expandamos más el gasto social, por ello vamos a negociar uno nuevo que atienda a la realidad del país". "Estamos en conversaciones".

Además, habló de que el país arrastra otros problemas, por el lado de competitividad, el marco laboral, el frente externo, el tema de subsidios. "El país no se soluciona solamente con la política fiscal. La economía ecuatoriana ya tenía varios problemas pero este choque le pega en todo lado. En Ecuador luego de muchos años en los que se buscó un modelo de desarrollo anclado al Estado hoy se tiene que transitar a un motor de crecimiento en la actividad privada".

Considera que para tener un crecimiento sostenible y sostenido se necesita de algunas reformas estructurales que se han iniciado y uno de los puntos centrales para poder crecer sostenidamente es el tema de la deuda. "Nosotros tenemos que negociar sobre la base de lo que puede hacer el país. En esa negociación con los tenedores, que ya inició, es importante un tema: el caer o no en default.

Finalmente, dijo que para salir adelante la primera fase será resistir, "ahora que se empieza a abrir la economía empezamos a reactivarnos y esa es la fase en la que hemos trabajado con los créditos más baratos, con la Ley Humanitaria, luego viene una fase de recuperación económica de mediano y largo plazo". (PMB)