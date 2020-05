El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 30 Mayo 2020

El Gobierno enfrenta su último año de mandato con apoyos políticos disminuidos. Las últimas medidas económicas, así como las leyes económicas urgentes, originaron nuevos distanciamientos dentro de la coalición que lo llevó al poder.

El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y la vicepresidenta del movimiento Alianza País (AP), Elizabeth Cabezas, reconocen esta realidad.

“Nosotros contamos con los ciudadanos responsables. No contamos este momento con alianzas políticas”, mencionó Roldán.

Cabezas consideró que la posibilidad de llegar a ­acuerdos se aleja “en la medida en que se acercan las ­fechas de las elecciones” y los partidos y movimientos toman posiciones en función de sus intereses.

El politólogo Simón Pachano cree que este escenario “debilita más al Ejecutivo, por lo que solo podrá tomar medidas mínimas y tratar de terminar su periodo sin empeorar las cosas”. Pachano agregó que la falta de aliados se debe a que “nadie quiere ser parte de las medidas que hay que tomar, que son inevitables pero que tienen costo”, por la crisis del covid-19.

Uno de los últimos grupos en marcar distancia con el Gobierno es la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), fundada por Leonardo Vicuña (+), exgobernador de Guayas, y su hija María Alejandra, exvicepresidenta de la República, quien enfrenta cargos por corrupción, una vez que dejó el cargo. La decisión fue notificada a AP a inicios de este mes. ABA calificó como un retroceso a las reformas laborales de la Ley de Apoyo Humanitario aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Aunque Cabezas aseguró que no han llegado más comunicados formales de este tipo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es otro de los colectivos de trabajadores que convocó a protestas, cuando en el anterior periodo participaba de contramarchas con el oficialismo. “Esto se irá dando en la medida en que lleguen a acuerdos con distintas posiciones políticas y una vez que el tablero electoral también se defina”, asegura Cabezas. Además, tres días antes del penúltimo Informe a la Nación, el bloque legislativo de AP y aliados en la Asamblea instó al Gobierno Nacional a que dejara sin efecto la reducción de la jornada laboral para los maestros y otros servidores públicos. La vicepresidenta de AP sostiene que el Ejecutivo toma decisiones al margen del movimiento.

Además, refiere que ninguno de los miembros del Gabinete Ministerial pertenecen a las filas de esta organización política. El Secretario de Gabinete replicó que “quien gobierna el país es Lenín Moreno y él decide de quién se rodea”. Pachano sostiene que no es una situación atípica, pues “normalmente los presidentes no han gobernado con gente de su partido, quizá exceptuando a Rafael Correa”. “Además, no se sabe actualmente qué es el partido de Gobierno, cuál es, lo que existe como AP en la Asamblea vota en contra de las propuestas gubernamentales”, aseguró Pachano.

Durante los debates legislativos asambleístas del correísmo, como Pabel Muñoz o Marcela Aguiñaga, acusan al Gobierno de tener como aliados a la banca y a otros grupos de poder económico. Roldán puntualizó que el Gobierno cuenta “con la mayoría de los ecuatorianos.

En unas cosas contamos con los empresarios y en otras no”. Mientras que los sindicatos amenazan con seguir en las protestas en contra de las medidas económicas, el Comité Empresarial mantiene sus reparos a las contribuciones y a la idea de adelantar el pago de impuestos.

De cara a la última recta de mandato, en el Informe a la Nación el presidente Moreno agradeció “a las fuerzas políticas y sociales que han llamado a la unidad y que han actuado con sentido de país”, frente a la crisis.

El presidente del movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, insistió ayer en la necesidad de aglutinar un frente de salvación nacional de cara a los comicios del 2021. No obstante, dijo que no ve posibilidad alguna de incluir a AP en este frente electoral, porque “no tuvo la entereza de hacer una evaluación autocrítica de su participación en el anterior Gobierno”. (El Comercio)