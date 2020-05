1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Mayo 2020

El impacto de la pandemia del COVID-19 (Coronavirus) alcanza a una de las más grandes aerolíneas de América Latina, LATAM, que entra en un proceso de reorganización en varios países, incluido Ecuador. Pese a esta situación, su representante en Ecuador aclara que eso no significa que la compañía haya quebrado.



Amparados en las leyes de Estados Unidos, LATAM anunció que se acoge a una protección voluntaria para ejecutar una reorganización financiera. La crisis mundial por la pandemia provocó que sus operaciones estén en riesgo si no toman esta medida, según su director ejecutivo para Ecuador, Daniel Leng.



"Lo estamos haciendo para garantizar la sustentabilidad de la compañía en el largo plazo. En ningún caso es un proceso de cierre, liquidación o bancarrota, esto es un proceso de reestructuración y reorganización, protegidos bajo la ley del capítulo 11 que nos garantiza poder seguir operando", aseguró Leng.



La decisión aplica para las filiales de LATAM en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Aseguran que sí tendrán que hacer recortes de personal y reajustes, pero no dejarán de funcionar. "El objetivo de aplicar un proceso como este es que nos permite seguir operando y mantener el curso normal de nuestro negocio", comentó Leng.