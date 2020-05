1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Mayo 2020

Abelardo Pachano, analista económico, señaló que el objetivo del 2020 es mitigar el daño y el del 2021 es recuperar el crecimiento.

Sostiene que el Código Monetario fue manipulado por el gobierno anterior para utilizar al Banco Central como un instrumento más de financiamiento del derroche fiscal.

“Esa gran avalancha de gastos que desfiguró al Estado ecuatoriano y a la economía ecuatoriana. Se introdujo normas absolutamente inconexas contraria a la dolarización”, acotó en entrevista con Radio Huancalvica y KCH.

Sobre la Ley de Finanzas Públicas, mencionó que necesita ser más estricta: La normativa tiene que ser mucho más estricta, no debe permitirse déficit fiscales, y más bien impulsar la inversión privada.

Aseveró que el fondo destinado desde el gobierno para créditos a las mipymes no es suficiente, "no alcanza, debería ser más alto, pensaba que con las contribuciones solidarias se podrían alcanzar cifras superiores, pero la Asamblea no dio paso a esas contribuciones".