1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Mayo 2020

Según un comunicado de Cordes, las medidas anunciadas este martes por el presidente Lenín Moreno, "parecen" estar bien encaminadas para hacer frente a la "durísima" situación económica que atraviesa el país, tanto en el sector público como en el privado.

"Una severa contracción económica en 2020 es inevitable. Las últimas medidas (cuyos detalles están pendientes) no deben evaluarse solo por su impacto inmediato, sino también por su capacidad para cimentar un crecimiento sostenible a futuro", dicen.

Además, mencionan que junto con algunos puntos de las leyes que se aprobaron el fin de semana, podrían sentar las bases para que, una vez superada la crisis, el Ecuador pueda alcanzar un crecimiento sostenible.

No obstante, señalan que como ha ocurrido varias veces con anuncios previos del presidente en materia económica, "el mensaje de ayer dejó pendientes varios detalles de los cuales depende la efectividad de las medidas".

"La eliminación de una decena de empresas públicas ineficientes o poco necesarias, por ejemplo, es una decisión que va de la mano con la necesidad de reducir el tamaño del Estado sin afectar a la prestación de servicios públicos básicos (salud, educación y seguridad); sin embargo, está pendiente saber, si esa eliminación generará un ahorro equivalente al presupuesto que venían manejando esas empresas o si sus actividades y su personal serán absorbidos por alguna otra institución, en cuyo caso el ahorro sería mínimo", dicta el comunicado.

Del mismo modo, es necesario saber si para los recortes anunciados en los gastos de capital ($1.300 millones) y de bienes y servicios de consumo ($400 millones) ya se han identificado las partidas específicas o si eso aún está por definirse.

En el caso puntual del gasto de capital, mencionan que también es importante saber qué porcentaje del recorte corresponde a una menor transferencia a los GADs como consecuencia del desplome en los ingresos petroleros.

Algo similar ocurre con el recorte de $980 millones anunciado para la masa salarial: "¿qué porcentaje corresponde a un ahorro permanente (por despidos o la no renovación de contratos temporales) y cuánto viene dado por la reducción transitoria de la jornada de trabajo y, por tanto, volverá a aumentar cuando ésta se normalice? (Para quienes se oponen a esa medida, no está por demás recordar que, en el medio de una crisis sin precedentes, el sector privado viene aplicando ajustes similares o incluso más profundos para evitar una quiebra masiva de empresas; el Estado no puede permanecer ajeno a ese esfuerzo y el gasto en nómina tiene que adaptarse a la nueva realidad.)".

Comunicado