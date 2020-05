1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 15 Mayo 2020

Desde que inició la cuarentena los ingresos de William (nombre protegido) cayeron al 100 %. Él todos los días salía a recorrer el centro de Guayaquil para vender lentes con aumento. Al menos vendía dos diarios y ganaba cerca de $10. Con ese dinero se alimentaba y pagaba los servicios básicos. Hoy tiene vencido dos meses.

Su situación es igual a quienes perdieron su fuente de ingreso y no pueden cancelar las planillas. Está agradecido de que no se den cortes de energía eléctrica y agua potable, tal como lo dispuso el presidente Lenín Moreno el pasado 14 de marzo. Y el 22 se prohibió el corte de telefonía móvil e internet.

La Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador (CNEL) registró en marzo una tasa de morosidad del 29 %, es decir, que del 100 % facturado recaudó un 71 %.

Pero en abril se incrementó la falta de pago a 47,70 %. Casi la mitad de la facturación general. Esa mora se concentra en mayor proporción en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

Álvaro Cueva, gerente comercial de CNEL EP, indica que la recaudación se ve desmejorada.

En marzo y abril CNEL registró el 61 % de morosidad para la tarifa del sector residencial; 22 % del público; 13 % del comercial y 4 % en la industrial artesanal. Estas tarifas son de bajo voltaje y aquellos clientes pueden refinanciar sus deudas hasta 12 meses sin intereses.

"A estos clientes no se les va a cobrar intereses si no cancelaron los consumos durante el periodo de estado de excepción. Los clientes industriales, grandes comercios, instituciones públicas, municipios, no están dentro de estas medidas de compensación, a ellos sí se les va a cobrar intereses si incurrieron en la falta de pago", explica.

En Interagua, empresa que provee de líquido vital a Guayaquil, registra una afectación de ingresos del 30 % al 35 % de 556 000 cuentas. El director comercial de Interagua, Jorge Mahecha, explica que de 100 facturas emitidas antes se cancelaban 93 y ahora cerca de 65.

Frente al panorama y para incentivar el pago del servicio, Interagua viene realizando campañas en redes sociales, una de ellas, descuentos del 10 % en pagos puntuales. El beneficio se puede solicitar vía telefónica.

Mahecha comenta que existen refinanciamientos que pueden ser solicitados por la misma vía, pero aclara que es para clientes residenciales: "Los clientes que no son residenciales, como fábricas, sí tienen que pagar para evitar contratiempos".

El sector de telecomunicaciones también expresa su preocupación. Jorge Cevallos, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), señala que la tasa morosidad hasta el pasado martes estuvo entre el 55 % y 66 %.

"Es un problema mayor de las empresas porque no solo existen las personas que en realidad no tienen para pagar las cuentas, sino que (hay las que) sí tienen y pueden hacerlo y han dejado de pagar porque como no hay incentivo económico para que la gente pague esas cuentas", indica.

Cevallos apunta a que el problema central es romper la cadena de pagos y advierte que la liquidez de las empresas se están agotando.

Asetel mantiene conversaciones con Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones para llegar a una solución. Cevallos cree que podrían crearse planes emergentes.

PuntoNet es uno de los socios de Asetel y también registra afectación. En marzo tuvieron una morosidad de entre el 10 % y 15 % de 100 000 usuarios en total. Y en abril esa tasa subió entre el 20 % y 30 %. La falta de pago corresponde a clientes empresariales y residenciales, cuya mayoría se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca. Así lo indica Katherine Miño, gerente general de PuntoNet.

Miño indica que si la tasa continúa elevándose no habrá inversiones: "Si eso llega ocurrir en un corto plazo, las empresas van a dejar de hacer inversiones porque no existe el flujo de caja para realizarlas".

PuntoNet posee refinanciamientos y varían de acuerdo a las deudas. También cuentan con descuentos por abonos.



Fuente: El Universo