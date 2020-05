1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

Alfredo Vergara, exsuperintendente de Bancos, aseguró en entrevista KCH FM y Radio Huancavilca, que endeudarse más o incrementar las exportaciones no solucionarán la crisis. "Esa no es la solución, que ya no tiene porque ser aplicada en una economía dolarizada. Eso era útil cuando teníamos moneda propia".

Agregó que sería bueno abrir la economía de mercados en el país, "Si te da confianza la economía de mercados, la gente va a venir".

Por último aseveró que los últimos 10 años de dolarización han sido un fracaso, "Estamos a favor del buen uso de nuestra propia riqueza". (JR)