Detalles Publicado el Martes, 05 Mayo 2020

El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, enfatizó que desde el inicio de la pandemia se ha trabajado en mantener la operatividad de una parte del sector productivo y de a poco motivar a una apertura ordenada.

Señaló que por el cierre, el monto en ventas que no se pudo realizar en las empresas de todos los sectores es de alrededor de USD 10 mil millones.

“Esto implica pagos que no se han hecho, dólares que no se han movido, salarios que no se han podido pagar, lo que complica la sostenibilidad de los empleos. Entramos en el problema de liquidez, por ello la importancia del plan de retorno ordenado hacia las actividades”, dijo.

Celebró que este lunes haya iniciado una nueva etapa con cierta apertura de empresas para que puedan vender productos a domicilio, para lo que existe un protocolo de bioseguridad que se ha dado a conocer y que se debe aplicar en las bodegas, conductores, etc.

"Las personas vulnerables y de tercera edad no son parte de ese retorno", agregó al sostener que la principal conciencia debe venir del ciudadano, siendo responsable y cuidando la salud. "No es difícil emprender esos protocolos y nuevas costumbres por el bien de todos". (PMB)