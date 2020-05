1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 11 de marzo de 2019 un acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 36 meses para Ecuador por un monto de DEG 3.035 mil millones (aproximadamente US$ 4.2 mil millones), equivalente al 435 por ciento de la cuota. El Directorio Ejecutivo completó la segunda y tercera revisiones combinadas en virtud del acuerdo el 19 de diciembre de 2019, basándose, entre otras cosas, en el cumplimiento informado de los criterios de desempeño cuantitativos registrados a fines de septiembre de 2019, incluido el balance primario no petrolero, incluidos los subsidios a los combustibles (BPNP) del Sector Público No Financiero (SPNF). Al finalizar las revisiones combinadas bajo el SAF, Ecuador recibió un desembolso equivalente a DEG 361.3 millones (aproximadamente US $ 498.4 millones).

Posteriormente, como parte del compromiso de las autoridades ecuatorianas con la transparencia, su trabajo continuo con el personal del FMI y el estrecho seguimiento de los criterios del programa, se revelaron importantes deficiencias no intencionales en la compilación de estadísticas fiscales que contribuyeron a estimaciones incorrectas del déficit fiscal durante años, a partir de 2012. Las deficiencias estadísticas se encontraron principalmente en los datos proporcionados por entidades que no son parte del al gobierno central. Los datos revisados​​indican una inobservancia del criterio de desempeño en el BPNPS del SPNF a fines de septiembre de 2019 por un margen de US$ 431 millones, lo que resultó en un desembolso improcedente y un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo VIII, Sección 5 del Acuerdo Constitutivo del FMI. Las autoridades informaron previamente que el criterio de desempeño se había cumplido con un margen de US$ 694 millones a fines de septiembre de 2019. La revisión estadística solo afectó modestamente la deuda pública. La deuda bruta del SPNF se mantuvo prácticamente sin cambios.

La ocurrencia de deficiencias estadísticas refleja en parte una extensa ausencia de relación entre el Ecuador y el Fondo por un tiempo prolongado. La reevaluación de la metodología estadística ha ayudado a mejorar la conciliación de los datos por encima y por debajo de la línea para cada sector del NPFS y mejorar la precisión del reporte estadístico de las cuentas públicas a nivel agregado. Cuando se identificaron las deficiencias, las autoridades tomaron medidas correctivas firmes, que incluyeron (i) el fortalecimiento del acuerdo institucional para recopilar y procesar datos fiscales, con asignaciones claras de responsabilidades y una línea de responsabilidad para cada parte involucrada; (ii) la presentación a la Asamblea Nacional de un proyecto de enmienda al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), orientado a mejorar la provisión de datos; y (iii) el mejoramiento del intercambio de información entre las agencias gubernamentales, incluso para verificaciones de consistencia. Más allá de estas acciones, las autoridades reafirmaron su compromiso de adoptar continuamente las mejores prácticas internacionales hacia la transparencia de los datos fiscales.

Al concluir la reunión, la Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta, declaró:

“El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó las acciones correctivas de Ecuador y las revisiones de datos vinculadas a un desembolso improcedente bajo el acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), así como un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo VIII, Sección 5. El desembolso improcedente surgió como resultado de deficiencias estadísticas encontradas en la compilación de estadísticas fiscales por parte de entidades públicas que contribuyeron a estimaciones incorrectas del déficit fiscal a partir de 2012.

“En vista del compromiso firme y proactivo de Ecuador de proporcionar datos oportunos y precisos al FMI en el futuro, El Directorio Ejecutivo decidió no requerir medidas correctivas adicionales en relación con el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo VIII, Sección 5. Dado que las autoridades han tomado medidas correctivas sustantivas y apropiadas desde el desembolso realizado en diciembre de 2019, el Directorio Ejecutivo también otorgó una dispensa por la inobservancia del criterio de desempeño cuantitativo".

La política de transparencia del FMI requiere la publicación de informes relacionados con el uso de los recursos del Fondo, incluidas las conclusiones del Directorio Ejecutivo en estos asuntos. Con información del FMI