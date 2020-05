Presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

José Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, apuntó este lunes 4 de mayo, en que las 261 000 plazas de empleo que generan de manera directa o indirecta podrían estar en riesgo si se apoya “posturas contrarias” a las que se están tomando en otros países para aliviar la economía.

Acerca de los sectores productivos que se oponen a la Ley de Apoyo Humanitario, señala que el proyecto deberá ser archivado si no se corrigen esos temas en donde se resta liquidez.

Además, durante una entrevista con Radio KCH, agregó que el país no ha sido amigable con los sectores, "Ecuador no ha sido amigable con la producción, con la inversión y con sus productos de exportación. No se generan esas políticas y más bien se generan dificultades".

Aseveró que en otros países priorizan la ayuda, "el mundo entero está tratando de ayudar, y aquí en Ecuador tratan de quitarle liquidez a las empresas".