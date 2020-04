1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

Marisol Andrade, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), sostuvo, durante su comparecencias para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que la iniciativa del Ejecutivo involucra tres aspectos fundamentales: contribución humanitaria temporal sobre ingreso de personas naturales, contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades y facilidades de pago. Así mismo explicó cómo funcionaría la tabla de contribuciones para personas naturales.

En cuanto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades por rango de la base imponible sostuvo que el número de contribuyentes son 1474 con lo que el total de recaudación estimada sería de 516,88 millones de dólares.

En sus intervenciones los asambleístas plantearon cuál es la base legal para la contribución planteada en la Ley, preguntaron si se contempla facilidades para diferir el pago del Impuesto a la Renta a personas naturales, cuál será la afectación del SRI por la recaudación del IVA y el decrecimiento de la recaudación del Impuesto a la Renta, cuál es el esfuerzo que se ha hecho por cobrar a las grandes empresas, qué planteamientos hay para la repatriación de dinero de paraísos fiscales, también cuestionaron que el aporte del 5 % en el caso de aquellas empresas que superaron utilidades iguales o mayores a 1 millón de dólares se calcule con base al periodo 2018.

En cuando al argumento legal para la contribución planteada en la Ley sostuvo que está amparada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico que le faculta al Ejecutivo enviar una propuesta a la Asamblea. Sobre las utilidades de 2018 no hay retroactividad señaló, apuntó que hasta el momento no hay el cierre de 2019, por eso fue el planteamiento. También indicó que el SRI tiene afectación del 5 % en recaudación del Impuesto a la Renta de personas naturales. Así también puntualizó que hay juicios coactivos y medidas cautelares en contra de grandes empresas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. En su intervención volvió a explicar la contribución de personas naturales.