Detalles Publicado el Miércoles, 15 Abril 2020

Algunos contratos de reaseguros en el exterior de Seguros Sucre S.A. son investigados en Estados Unidos por un supuesto pago de sobornos de al menos $3,6 millones a su expresidente Juan Ribas Domenech. La estatal cedía a empresas reaseguradoras en el extranjero más de la mitad de sus contratos, muy por encima del resto del mercado ecuatoriano.

Eso se desprende de los balances que constan en la Superintendencia de Compañías. Entre 2014 y 2017, Sucre reaseguró $599 millones en el exterior, alrededor del 65 % de sus primas emitidas en el mismo periodo, $918 millones, y que básicamente eran de instituciones y empresas estatales (Ver gráfico).

La treintena del resto de aseguradoras del mercado ecuatoriano reaseguran porcentajes mucho menores, que no superan el 30 % de las primas. No obstante, las comisiones que recibió Seguros Sucre, que constan en sus balances, están por debajo del resto del sector.

Los principales clientes de Seguros Sucre son la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec, Petroecuador, Petroamazonas, Tame y el Ministerio de Gobierno, así como el Ministerio de Defensa. La investigación en EE. UU. se refiere a las pólizas entre 2013 y 2016 de esta última institución.

Cuando Ribas fue presidente del directorio, el gerente de Sucre en ese entonces era José Luis Romo-Rosales Castillo. Los miembros del directorio eran Antonella Ferma Saavedra, Leopoldo Dobronski Álvarez, René Álvarez Rodríguez y el general retirado de la Policía Euclides Mantilla.

Hasta el cierre de esta edición solo Dobronski y Mantilla respondieron a este Diario. Ambos señalaron que en el directorio se conocían temas macro del manejo de Seguros Sucre y se aprobaban los informes que habían preparado los gerentes. Pero en ese consejo no se trataban temas específicos de administración, como saber a qué empresa reaseguradora se le daba tal o cual contrato. Ellos recibían un ingreso por sesión asistida, cuyo monto era normado por la Corporación Financiera Nacional, accionista principal de Sucre S.A.

Por su parte, el exasambleísta Galo Lara destacó que la investigación en EE. UU. debería retomarse en Ecuador puesto que en la administración del exmandatario Rafael Correa se le dio a Seguros Sucre el monopolio estatal sin controles.

Recordó que Correa creó una unidad de seguros adjunta a la Presidencia, liderada por Óscar Herrera Gilbert, por lo que pidió que se haga pública la información de los contratos de reaseguros de la estatal de los años anteriores. Cuando era asambleísta, Lara pidió incluso la destitución de Herrera, entones gerente de Seguros Sucre.

En marzo de 2009 se envió una circular a todo el gabinete para que los seguros de las instituciones públicas se contraten con Seguros Sucre. La orden fue firmada por el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

El exfuncionario explicó que el presidente Correa consideraba que era más conveniente que los negocios se realicen entre empresas estatales y por eso dio esa orden. “Yo no tenía participación en tales decisiones, que no fuera dar la orden con el respectivo respaldo legal, si me era requerida”, señaló.

Mera, con arresto domiciliario por el caso Sobornos, indicó: Tampoco “participé en la decisión de nombrar al señor Juan Ribas, con quien no me ligaba una amistad previa”.

Al preguntársele si alguna vez desde la Presidencia de la República se pidió a la Superintendencia de Bancos o a la de Compañías algún control especial sobre Seguros Sucre, dijo que no conocía sobre esto pero sugirió que se consultara con la Secretaría General de la Administración Pública. (El Universo)