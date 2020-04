1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Abril 2020

El Ministerio de Finanzas tenía previsto hoy reanudar los pagos demorados de salarios del sector público. Según un anuncio realizado días atrás, ayer se pagaría al sector de Educación, mientras que durante toda la semana continuaría realizando pagos a varias entidades públicas. El rubro que se debe a Educación es de $220 millones, según la ejecución presupuestaria de marzo.

El ministerio informó que las transferencias para las remuneraciones de marzo se hicieron ya para todos los servidores públicos que están en primera línea enfrentando la emergencia sanitaria: Salud, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Inclusión Económica y Social.

De acuerdo con los datos de la ejecución presupuestaria de Finanzas, al 31 de marzo se habían pagado unos $420 millones del total de $770 millones que corresponden a ese mes. Uno de los primeros desembolsos que se hicieron fue a Salud, que asciende a $135 millones.

Mientras, ayer, varios servidores públicos aguardaban expectantes las noticias sobre los pagos de sus salarios.

Mónica Fernández, servidora pública de uno de los ministerios que aún no han recibido el sueldo, dijo que esto la ha afectado, pues todavía no ha pagado el arriendo, pero que su casera es “buena gente” y aún no le ha dicho nada. Por lo pronto no tiene dinero en efectivo, así que está realizando compras con la tarjeta de crédito. Agregó que sí tenía ahorros pero en una póliza, por lo que no podrá retirar efectivo. También aseguró que pagó la cuota anterior de la tarjeta con parte de un quirografario que había obtenido para hacer arreglos en su casa.

Carmen Hidalgo, otra funcionaria pública, dijo que ella sí tiene unos ahorros hasta el 15 y podría pasar este bache de la falta de pago. Pero contó que lo que más le preocupa es el pago de un hipotecario al Biess. Contó que ha llamado constantemente para consultar qué pasará si se atrasa, pero no ha logrado respuesta.

Finanzas ha descartado que los pagos de marzo vayan a unificarse con los de abril, como se mencionó en un comunicado de Ecuador Estratégico. (El Universo)