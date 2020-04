1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Abril 2020

Francisco Carrasco, presidente ejecutivo de la Centro Sur, informó este miércoles que ha bajado el consumo de energía eléctrica en la provincia del Azuay, específicamente en el sector industrial en donde se ha registrado una contracción del 55%.

Por su lado, en el comercio de Cuenca se ha visto una disminución en la demanda de hasta el 35%, lo que lleva a pensar que se está cumpliendo con la medida de quedarse en casa. Se estima que la facturación baje en un millón de dólares aproximadamente.

Mientras tanto, reconoce que los hogares la situación es otra y asegura que se verán variaciones en la facturación puesto que muchas personas están aplicando el teletrabajo.

No obstante, dijo que no están autorizados para ningún tipo de suspensión del servicio eléctrico, por lo que llamó a permanecer tranquilos por el no pago de la factura. "No habrá cortes mientras dure la emergencia sanitaria", reiteró. (PMB)