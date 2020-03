El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 24 Marzo 2020

A siete días de que el sector comercial cerrara sus puertas debido a la emergencia sanitaria y toque de queda declarado por el Gobierno para combatir el coronavirus, este sector calcula pérdidas por alrededor de $386 millones en esta primera semana de inactividad.

Así lo afirma el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, quien adelantó que las pérdidas podrían llegar a los $884 millones en las próximas tres semanas.

“Actualmente las tiendas de barrio y supermercados están sosteniendo el comercio. Los restaurantes que trabajan puertas adentro con las plataformas de servicio a domicilio también están aportando. Sin embargo, algunos negocios de comida ya están agotando sus reservas”, lamenta Arosemena, quien señala que es importante aportar liquidez a estos negocios, por lo que desde la Cámara se impulsa una iniciativa para apoyar a estos establecimientos.

Esa iniciativa, explica, consiste en que las empresas grandes que venden a crédito a empresas pequeñas pueden flexibilizar los pagos para que logren mantenerse y pagar al personal en busca de que los hogares no se vean afectados. Y adelanta que ya hay empresarios que han manifestado su voluntad de apoyar, aunque prefiere no revelar nombres para no generar expectativa.

En tanto, la Cámara y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador solicitaron a las autoridades una pausa en el pago de impuestos y aranceles, tales como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado (IVA), aranceles en materias primas, capitales y bienes de servicios y del impuesto a la salida de divisas para las importaciones.

Con esto, según Arosemena, se dará oxígeno al comercio y a la vez se salvarán empleos y se apoyará al sector productivo.



