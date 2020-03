1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Marzo 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó a la compañía Lukoil Pan Americas LLC, la exportación de 1'140.000,00 barriles de Fuel Oil N°4, la cual ofertó un diferencial de USD -1,92 por barril (menos un dólar de los Estados Unidos de América con noventa y dos centavos por barril).

De las 42 empresas invitadas al concurso internacional, se recibieron seis (6) excusas y seis (6) ofertas válidas de las compañías: Freepoint Commodities LLC., Glencore Ltd, Lukoil Pan Americas LLC., Novum Energy Trading Corp., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc. El marcador internacional usado para esta licitación es el USGC HSFO.

La comisión de apertura de ofertas para este concurso estuvo conformada por el Gerente de Comercio Internacional de EP Petroecuador, Mauricio Samaniego, representantes de las áreas Comercial, Jurídica y de la Jefatura de Prevención y Lavado de Activos de la empresa pública, así como el representante de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y de las compañías oferentes.

El volumen ofertado será exportado en seis (6) cargamentos de 190.000 barriles +/- 10% cada uno. El primer cargamento será exportado en marzo de 2020.